그룹 god(지오디)가 데뷔 후 첫 공연 실황 영화 무대인사를 마쳤다.god(지오디)는 지난 13일 공연 실황 영화 ‘god’s MASTERPIECE the Movie(지오디 마스터피스 더 무비)' 무대인사에 나섰다. CGV용산아이파크몰과 왕십리점을 방문한 god(지오디)는 상영관을 찾아 관람객들과 가까이에서 소통했다.특히 이날 무대인사는 god(지오디)의 데뷔 25주년 당일 진행된 스페셜 이벤트로 박준형, 윤계상, 데니안, 손호영, 김태우 전 멤버가 총출동해 관객들과 특별한 만남을 가졌다.‘god’s MASTERPIECE the Movie(지오디 마스터피스 더 무비)’는 지난해 진행된 '2023 god TOUR 'god's MASTERPIECE' 무대의 감동과 무대를 준비하는 멤버들의 진솔한 속마음, 열정 등을 담아낸 공연 실황 영화로 수많은 메가 히트곡들을 라이브로 선보이며 수많은 관객들에게 즐거움과 희망을 전한다.무대인사가 끝난 후 god(지오디) 멤버들은 "데뷔 25주년을 맞았는데 항상 저희를 응원해 주시는 팬들과 특별한 날을 기념할 수 있어서 기쁘다. 콘서트 실황 영화를 극장에서 상영할 수 있는 자체로도 영광스럽고 팬들이 영화를 보며 같이 즐겨주셨으면 좋겠다"라고 진심 어린 감사의 인사를 전했다.한편 god(지오디)의 공연 실황 영화 ‘god’s MASTERPIECE the Movie(지오디 마스터피스 더 무비)'는 개봉 2주차 이벤트로 싱어롱 상영회를 진행한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr