NMIXX (엔믹스)/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

NMIXX(엔믹스)가 새 앨범 수록곡 'High Horse'(하이 홀스) 퍼포먼스 비주얼라이저를 공개하고 신선한 매력을 예고했다.NMIXX는 오는 17일 미니 4집 'Fe3O4: FORWARD'(에프이쓰리오포: 포워드)와 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'(노 어바웃 미)를 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 3일 스토리 필름 콘텐츠를 첫 선보인 데 이어 4일 0시 공식 SNS 채널에 두 번째 파트 'High Horse Performance Visualizer'(하이 홀스 퍼포먼스 비주얼라이저)를 오픈했다.스토리 필름 첫 번째 파트에서 모험을 떠나기 전 스토리를 몰입감 있게 그려냈다면 두 번째 파트에서는 여정을 함께 할 이들과 나아가는(FORWARD) 모습을 보여줬다. 특히 신보에 수록된 'High Horse'의 음원과 퍼포먼스를 미리 만나볼 수 있어 이목을 붙잡았다. 'High Horse'는 피아노 사운드, 브레이크 비트가 교차되는 서정적 멜로디 위 멤버들의 감미로운 음색이 귀를 사로잡고, 물 흐르듯 이어지는 현대적 안무로 매력의 정점을 찍었다.신작에는 1번 트랙 'High Horse'를 시작으로 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME', 'Slingshot (<★)'(슬링샷), 'Golden Recipe'(골든 레시피), 'Papillon'(파피용), 'Ocean'(오션)까지 총 6곡이 수록된다. 그간 고퀄리티 앨범을 통해 믹스토피아(MIXXTOPIA)로 항해하는 흥미진진한 세계관을 풀어낸 NMIXX가 새로운 음악에 어떤 이야기를 펼쳐 보일지 국내외 K팝 팬들의 주목이 모아진다.NMIXX 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진은 오는 17일 오후 6시 새 미니 앨범 'Fe3O4: FORWARD'와 타이틀곡 'KNOW ABOUT ME'를 발매하고 '육각형 걸그룹' 활약세를 확장한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr