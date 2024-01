김민석 X 샘 라이더, 갑진년 '값진 듀엣'…'Back In Love' 추가 콘텐츠 공개 '美친 하모니'

두 명의 ‘보컬 천재’ 김민석과 샘 라이더(Sam Ryder)가 명품 보컬로 합을 맞췄다.지난 11일과 12일 워너뮤직코리아 공식 SNS 채널을 통해 김민석, 샘 라이더의 컬래버곡 ‘Back In Love’(백 인 러브) 콘텐츠들이 공개됐다.먼저 김민석과 샘 라이더는 ‘Back In Love’(L·R Sound ver.) 영상을 통해 더욱 풍성해진 보컬과 하모니를 선보였다. 좌우 음성 서라운드로 제작된 이번 영상은 차원이 다른 풍성한 사운드를 제공하는가 하면, 두 사람 역시 폭발적인 성량으로 소름을 안겼다.특히 달콤한 보컬이 인상적인 김민석과 휘몰아치는 파워풀함이 특징인 샘 라이더는 아름다운 보컬 조화를 이루며 ‘고막남친’ 타이틀의 지켜냈다. 두 사람은 애절한 가사 그리고 쓸쓸한 배경과 대비되는 꿀 보이스로 다채로운 매력을 선사하는 것은 물론, 휘몰아치는 고음을 통해 짜릿한 전율을 일으켰다.이어 12일에는 ‘샘민석이 Back In Love 라이브를 시작했습니다. 지금 바로 감상해보세요’라는 제목의 영상이 공개돼 또 한 번 주목 받았다. 두 사람은 함께 SNS 라이브 방송을 진행하는 듯한 영상으로 곡의 하이라이트를 선사, 음원과 다름없는 라이브로 감탄을 자아냈다. 두 사람은 친근한 케미를 보여주는 동시에 N백 번 시청을 부르는 남다른 매력까지 뽐냈고, 지루할 틈 없이 단숨에 보는 이들을 몰입하게 만들었다.‘Back In Love’는 사랑이 다시 돌아오길 바란다는 의미가 담긴 R&B(알앤비) 팝송이다. 발매와 동시에 국내 음원사이트 차트인에 성공했으며, 새로운 ‘고음 챌린지’ 곡으로 각광받고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr