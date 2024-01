NCT 127 윈터송 'Be There For Me' 음악방송 2주 연속 1위

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 윈터송 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)로 롱런 인기 질주를 이어가고 있다.NCT 127은 겨울 스페셜 싱글의 타이틀 곡 ‘Be There For Me’로 지난 12일 방송된 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에서 1위에 오르며 지난주에 이어 2주 연속 트로피를 품에 안는 기쁨을 누렸다.또한 NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’도 전 세계 음반 판매량 집계 사이트 미디어 트랙이 발표한 유나이티드 월드 차트(1월 13일 주)에서 1위를 차지해 글로벌 인기를 다시 한번 실감케 했다.앞서 NCT 127은 이번 싱글로 국내 주요 음반 차트 2주 연속 1위, 음원 차트 1위, 음악방송 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 차지하는 등 겨울 스페셜 싱글로도 막강한 파워를 확인시켜 준 바 있다.한편, NCT 127은 1월 13~14일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 아레나에서 세 번째 월드 투어 ‘NEO CITY – THE UNITY’(네오 시티 – 더 유니티)를 펼친다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr