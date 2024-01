"K팝 그룹 중 1등" 스트레이 키즈, 테일러 스위프트 이어 2023 美 앨범 판매량 2위 [공식]

스트레이 키즈, 2023 美서 90만장 앨범 팔았다

트와이스 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 아티스트 트와이스(TWICE)와 스트레이 키즈(Stray Kids)가 2023년 미국 내 CD 판매량에서 뛰어난 성과를 거뒀다.10일(이하 현지시간) 음악 데이터 집계 회사 루미네이트(Luminate)가 발표한 '2023년 연말 보고서'(집계 기간: 2022년 12월 30일~2023년 12월 28일)에 따르면, 트와이스와 스트레이 키즈는 지난해 발매한 음반으로 미국 내 CD 앨범 판매량에서 좋은 성적을 나타냈다.먼저 스트레이 키즈는 2023년 발표한 두 장의 앨범으로 최상위권에 자리하며 전 세계 음악 시장 속 K팝 패권을 거머쥔 주인공으로 쐐기를 박았다. 정규 3집 '★★★★★ (5-STAR)'(파이브스타)는 52만 장(단일 앨범 실물 CD 기준)을 기록하며 미국 톱 CD 앨범 세일즈(U.S. Top CD Album Sales)에서 테일러 스위프트(Taylor Swift) 다음이자 K팝 아티스트 중 가장 높은 순위인 2위를 차지했다. 실물 음반과 디지털을 합산한 차트(Top Albums (U.S.))에서도 K팝 그룹 중 가장 높은 순위인 5위에 안착했다.미니 앨범 '樂-STAR'(락스타)는 단일 앨범 실물 CD 기준 38만 1천 장으로 미국 톱 CD 앨범 세일즈 4위, 실물 음반과 디지털을 합산한 차트에서는 톱 10에 랭크됐다. 특히 미국 톱 CD 앨범 세일즈와 톱 앨범(U.S.) 모두 K팝 아티스트 중에는 유일하게 두 개 이상 차트인을 기록하며 K팝 최고 기록 그룹 타이틀을 독점했다.기세를 이어 이들은 오는 2월 18일 개최되는 미국 '2023 피플스 초이스 어워즈'(People's Choice Awards) 올해의 그룹 및 듀오 부문에 선정됐다.스트레이 키즈는 2022년 3월 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 1위에 등극한 것을 시작으로 2022년 10월 'MAXIDENT'(맥시던트), 2023년 6월 정규 앨범 '★★★★★ (5-STAR)', 11월 미니 앨범 '樂-STAR'까지 네 작품을 연달아 1위에 올리는 대기록을 수립했다.게다가 미니 앨범 '樂-STAR'의 타이틀곡 '락 (樂)'으로 빌보드 '핫 100' 차트에 K팝 보이그룹 기준 방탄소년단(BTS)에 이어 두 번째이자 K팝 4세대 보이그룹 사상 첫 입성에도 성공했다. 이를 방증하듯 미국 빌보드 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS) 내 '빌보드 200 앨범'에서 음반 '★★★★★ (5-STAR)'로 K팝 아티스트 가운데 가장 높은 순위인 82위에 랭크했고 '월드 앨범 아티스트'와 '월드 앨범'에서는 최정상에 도달하며 대세 저력을 빛냈다.트와이스는 앨범 'READY TO BE'(레디 투 비)로 30만 3천 장(단일 앨범 실물 CD 기준)을 달성하며 미국 톱 CD 앨범 세일즈 6위를 차지했다. 앞서 2022년 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)는 루미네이트가 집계한 미국 내 CD 판매량과 디지털 다운로드 수치를 합산한 결과에서 그룹 앨범 기준 2022년 미국 지역 최다 판매 5위를 거뒀다.이로써 트와이스는 2년 연속 호성적을 세우며 데뷔 10년 차에도 꾸준한 글로벌 성장세를 자랑했다. 또 트와이스는 미국 빌보드가 발표한 2023년 연말 결산 차트에서 'READY TO BE'와 'BETWEEN 1&2'로 앨범 종합 차트 '빌보드 200 앨범'을 비롯한 총 6개 차트에 랭크인했다. 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 '2023 랩드(Wrapped) 연말 결산' 차트에서도 '최다 스트리밍 K팝 아티스트 톱 10' 7위와 '2023 톱 그룹(2023년 최다 스트리밍 그룹 플레이리스트)' 26위를 차지했다.이들은 2월 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)를 발매하고 신년 활약에 기지개를 활짝 켠다. 2월 2일에는 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 발표하고 컴백 열기를 달군다. 트와이스는 오는 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티를 시작으로 6일~7일 브라질 상파울루, 3월 16일 미국 라스베이거스까지 전 세계 26개 지역 45회 규모에 달하는 다섯 번째 월드투어를 이어간다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr