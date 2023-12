사진=tvN '나나투어 with 세븐틴' 1화 예고 영상

tvN '나나투어 with 세븐틴'의 1회 예고 영상 공개됐다.2024년 1월 5일 저녁 8시 40분 첫 방송 될 tvN '나나투어 with 세븐틴'(연출 나영석, 신효정, 장은정)은 가이드로 재취업한 여행 예능 20년 차 베테랑 나영석 PD와 이탈리아의 여름으로 떠난 데뷔 9년 차 세븐틴의 찐한 우정 여행기를 담은 프로그램.공개된 1회 예고 영상에는 예상치 못한 제작진의 급습에 놀란 세븐틴의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 나나투어의 픽업 서비스를 당한 멤버들은 당황과 신남이 공존하는 반응을 보인다고. 투어 예약은 상시 환영이지만 일정은 당일 고지인 나나투어의 오픈 기념 이벤트로 첫 번째 고객 세븐틴의 여행이 갑작스럽게 시작된다.이탈리아에 도착한 세븐틴 멤버들은 설레는 마음으로 곳곳을 돌아다니며 여행의 재미를 만끽한다. 여행의 맛에 푹 빠진 나머지 한껏 초췌해진 얼굴에 "연예인 맞아?"라며 심란함을 표하다가도 금세 게임을 즐기며 추억을 쌓기도 했다.tvN '나나투어 with 세븐틴'은 2024년 1월 5일(금) 저녁 8시 40분 첫 방송된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr