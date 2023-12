동방신기 / 사진제공=SM엔터테인먼트

동방신기 단독 콘서트 '2023 TVXQ! CONCERT [20&2]' 포스터 / 사진제공=SM엔터테인먼트

동방신기의 데뷔 20주년 단독 콘서트가 내일(30일) 베일을 벗는다.‘2023 TVXQ! CONCERT [20&2]’(2023 동방신기 콘서트 [20&2])는 내일부터 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 펼쳐지며, 마지막 날인 31일 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스 등을 통해 온라인으로도 동시 생중계된다.이번 공연은 2019년 3월 ‘TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #with’ (동방신기 콘서트 -서클- #위드) 이후 약 4년 9개월 만에 열리는 국내 대면 콘서트다.동방신기 데뷔 20주년 테마인 ‘20&2’가 콘서트의 타이틀인 만큼, 20년간 동방신기가 걸어온 여정과 동시에 유노윤호, 최강창민 두 멤버가 앞으로 나아갈 방향에 대한 다짐까지 확인할 수 있다. 압도적인 퍼포먼스와 화려한 연출이 어우러져 한순간도 눈을 뗄 수 없는 다채로운 스테이지가 펼쳐질 전망이다.동방신기는 “20년이라는 세월 동안 수많은 콘셉트를 보여드린 만큼 이번 공연은 역대급 ‘종합선물세트’가 될 것이다”라고 예고했다. 이어 “콘서트를 통해 함께 만들어온 추억들이 생각나 감동하는 팬분들이 많을 것 같다. 한 해를 함께 마무리하며, 맘껏 즐길 수 있는 공연이 됐으면 좋겠다”라고 전했다.동방신기는 이번 공연에서 지난 26일 발매된 정규 9집의 타이틀 곡 ‘Rebel’(레벨)을 포함한 다양한 신곡 무대뿐만 아니라 ‘Rising Sun (순수)’(라이징 선), ‘주문-MIROTIC’(미로틱), ‘Wrong Number’(롱 넘버), ‘왜 (Keep Your Head Down)’ 등 역대 히트곡 무대까지 선보일 예정이다.동방신기 정규 9집 ‘20&2’는 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 11개 지역 1위를 비롯해 일본 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 1위, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직과 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr