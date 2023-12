영화 '이프 온리' 재개봉 포스터. /사진제공=와이드릴리즈㈜

영화 '이프 온리'(감독 길 정거)가 개봉 20주년을 맞아 2024년 2월 국내 재개봉을 확정했다.'이프 온리'는 사랑하는 연인을 눈앞에서 잃은 남자가, 그녀가 살아 돌아온 거짓말 같은 하루를 통해 진정한 사랑을 깨닫게 되는 이야기.주인공 사만다 역을 맡은 제니퍼 러브 휴잇의 사랑스러운 매력과 사랑을 깨달아가는 남자인 이안의 모습을 진정성 있게 표현한 폴 니콜스의 섬세한 연기가 관객들의 심금을 울린다.더불어 영화와 함께 많은 사랑을 받은 OST 'Love will show you everything', 'Take my heart back'과 영화 속에서 만나볼 수 있는 런던 곳곳의 아름다운 풍경 역시 주목할만한 포인트다.재개봉 포스터는 이안과 사만다가 다시 한번 서로를 사랑하는 마음을 확인하는 장면이 담겨있다. '단 하루 그녀를 사랑할 수 있는 시간'이라는 카피와 함께 '이프 온리'를 사랑했던 관객들에게 또다시 울림을 줄 예정이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr