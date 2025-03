방탄소년단 제이홉 (BTS j-hope)/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 첫 솔로 월드 투어 서울 공연을 마치며 홀로서기의 막을 힘차게 올렸다.제이홉은 2일 서울 송파구 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 단독 콘서트 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in SEOUL'(제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지 인 서울')을 열었다.공연장은 제이홉이 등장하기도 전부터 열기로 가득 찼다. 아미(팬덤명)들은 한목소리로 제이홉의 이름을 외쳤다. 빨간색 의상을 입은 제이홉은 붉은 조명을 받으며 등장했다. 화려한 무대 연출 속에서 제이홉은 'What if...'(왓 이프)로 강렬하게 첫 무대를 열었다. 이어 'Pandora's Box'(판도라스 박스), 방화 (Arson), STOP (세상에 나쁜 사람은 없다)로 열기를 이어갔다.제이홉은 스페셜 앨범 'HOPE ON THE STREET VOL.1'(홉 온 더 스트릿)에 담긴 곡들로도 한 무대를 꾸몄다, 'on the street'(온 더 스트릿), lock / unlock (with benny blanco, Nile Rodgers)(락/언락), 'i don't know (with 허윤진 of LE SSERAFIM)' (아이 돈 노), 'i wonder... (with Jung Kook of BTS)'(아이 원더)로 이어지는 무대에서 제이홉은 스트릿 댄스가 돋보이는 퍼포먼스를 선보였다. 어렸을 적부터 스트릿 댄스를 춘 제이홉. 그는 "그 뿌리를 진정성 있게 담고 싶었다"고 진심을 전했다. 그는 "스트릿 댄스의 장르로 무대를 풀 수 있는 아티스트가 몇 분 계실까"라며 자부심을 내비쳤다.이날 팬들은 오는 7일 발매되는 신곡 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'(스윗 드림스) 무대를 미리 볼 수 있었다. 제이홉이 팬들에게 신곡 무대를 가장 먼저 보여주고 싶어 했기 때문이다. 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'는 사랑하고 싶고, 사랑받고 싶은 제이홉의 진심을 담은 세레나데다. 팝 알앤비(Pop R&B) 장르의 곡으로, 솔로 아티스트 제이홉의 색다른 모습을 만날 수 있다.제이홉은 "전역하고 나서 어떤 음악을 해야 할지 고민했다"며 "사랑이란 감정이 단순한 건데 요즘 세상에는 그런 감정이 부족한 것 같다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 이어 "제대로 된 사랑 노래를 한 적이 있나 생각했다. 그렇게 작업해서 나온 곡"이라고 설명했다. 제이홉은 "여러분들을 향한 사랑의 세레나데"라고 말했고, 객석에서는 함성이 쏟아졌다.그는 과거 발매했던 곡들로도 무대를 선보이며 '가수 제이홉의 일대기'를 되돌아봤다. 2018년 발매된 믹스테이프 'Hope World'(홉 월드)의 수록곡 'Base Line'(베이스 라인), '항상'과 2015년 공개된 솔로 음원 '1 VERSE'(원 벌스)까지, 현재와는 사뭇 다른 느낌의 가사와 멜로디의 곡들로 한 섹션을 채웠다. 변화한 음악 스타일에서 솔로 아티스트 제이홉의 성장을 엿볼 수 있었다.제이홉은 이 곡을 발매한 때를 "치기 어린 시절"이라고 표현하면서도 "내 결과물에 있어 민망하거나 후회스럽진 않다"고 힘주어 말했다. 그는 "첫 앨범이기도 하고 의미 있는 앨범이 아닌가. 콘서트에서 많을 것을 보여드릴 수 있으니까"라고 덧붙였다.솔로곡뿐만 아니라 'MIC DROP'(마이크 드롭), '뱁새' 등 방탄소년단의 단체 곡도 선보였다. 제이홉은 다른 멤버들의 파트도 홀로 소화하며 무대를 꽉 채웠다. 팬들은 공연장이 떠나갈 듯 크게 함성을 질렀다.'홉 온 더 스테이지'는 화려한 연출이 두드러졌다. 라이브 밴드로 음향을 한층 풍성하게 만들었다. 또, 무대 연출을 위해 총 26개의 리프트를 활용했다. 25개의 메인 무대 리프트는 제이홉의 음악과 퍼포먼스에 따라 높이와 배열이 실시간으로 변했다. 곡의 콘셉트에 따라 4면의 LED를 장식하는 그래픽이 바뀌어 시각적으로 재미를 더했다.콘페티도 적절하게 활용했다. 'on the street'(온 더 스트릿) 무대에 앞서 나비 모양 콘페티가 하나둘 내려앉았다. 시간 간격을 두고 곳곳에 콘페티를 흩뿌린 덕에 마치 공연장에 나비가 날아다니는 듯한 모습이 연출됐다. 그 외에도 '방화'에서는 불이 뿜어져 나오는 등 곡에 어울리는 여러 연출이 돋보였다. 이러한 연출이 제이홉의 퍼포먼스와 어우러지며 곡의 분위기를 극대화했다.앙코르 무대를 앞두고 진이 객석에서 깜짝 등장했다. 진은 "사랑한다"고 목청껏 외치는가 하면, 손 키스를 보내기도 했다. 아미들은 환호성으로 화답했다. 제이홉은 "우리 진 형을 한 번 이야기 해야 했는데, 공연에 너무 집중하다 보니까 잊고 있었다"며 진을 언급했다. 이어 전광판에 진의 모습이 잡혔고, 제이홉은 "우리 '월드 와이드 핸썸' 석진 킴. 이렇게 멤버가 응원을 와주니까 기분이 색다르다"며 밝게 웃었다.제이홉은 이날을 끝으로 투어를 떠난다. 그는 "다치지 않고 건강하게 다녀오겠다"며 "제이홉 믿죠? 홉이 믿죠? 보여드릴게요"라고 너스레를 떨었다. 이어 "앞으로도 계속 열심히 노래하고 춤추고 랩 하면서 무대 위에서의 희망이 되겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.'HOPE ON THE STAGE'는 제이홉이 데뷔 12년 만에 여는 첫 솔로 월드 투어다. 'HOPE ON THE STAGE'는 '무대 위의 제이홉'을 뜻하는 동시에 희망, 소원, 꿈 등이 스테이지에서 실현된다는 의미를 담고 있다.제이홉은 지난달 28일부터 이날까지 사흘간 총 3만 7500여 명의 관객과 호흡했다. 서울 공연 이후 브루클린, 시카고, 멕시코 시티, 샌 안토니오, 오클랜드, 로스앤젤레스 등 북미를 비롯해 마닐라, 사이타마, 싱가포르, 자카르타, 방콕, 마카오, 타이베이, 오사카까지 총 15개 도시에서 31회 공연을 연다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr