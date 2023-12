임레이(IMLAY), 다섯 번째 EP 앨범 ‘STARDUST’ 내일 공개

프로듀서 겸 DJ IMLAY(임레이, ScreaM Records 소속)의 새 EP 앨범이 내일(29일) 베일을 벗는다.IMLAY 다섯 번째 EP 앨범 ‘STARDUST’(스타더스트)는 12월 29일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 제목처럼 우주 공간 속 신비로운 별 무리 사이에 있는 듯한 낭만적이고 경쾌한 분위기의 스페이스 펑크 장르 총 4곡이 담겨 있다.특히 타이틀 곡 ‘STARDUST’는 비발디 ‘사계’ 중 ‘봄’을 샘플링한 누 디스코 장르의 곡으로, 사랑에 빠진 벅찬 감정을 별들 사이에서 자유롭게 춤추는 모습에 빗댄 가사가 인상적이며, 피처링에 참여한 WayV 샤오쥔의 매력적인 음색이 더해져 좋은 반응이 기대된다.또 다른 신곡 ‘1,2,3,4’(원,투,쓰리,포)는 리드미컬한 베이스 라인과 화려한 브라스가 어우러진 누 펑크 장르의 곡으로, NCT 127 ‘Fact Check (불가사의; 不可思議)’(팩트 체크), NCT DREAM ‘입김 (Take My Breath)’ 등을 작곡한 Justin Starling(저스틴 스탈링)이 랩 메이킹 및 피처링에 함께해 곡의 완성도를 높였다.더불어 SM Classics(SM 클래식스) 소속 재즈 피아니스트 Yohan Kim(요한킴)의 산뜻한 피아노 연주와 그루비한 베이스가 만나 상쾌함을 선사하는 퓨전 펑크 장르의 곡 ‘Honey, Lemon, Ginger’(허니, 레몬, 진저), 브레이크비트 리듬을 기반으로 한 몽환적인 무드의 칠 트랩 장르 곡 ‘Just Want You’(저스트 원트 유)도 수록되어, IMLAY의 섬세한 음악 세계를 만끽하기에 충분하다.한편, IMLAY는 일렉트로닉 및 K팝 프로듀서, DJ 등 다방면에서 다재다능한 아티스트의 면모를 보여주고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr