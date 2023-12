정세운 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

싱어송라이터 정세운이 감각적인 영상의 신보 필름을 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 26일 공식 SNS를 통해 정세운의 미니 6집 '퀴즈(Quiz)' 필름을 선보였다.오래된 모니터와 푸른 하늘을 비추며 시작된 영상은 잔잔한 멜로디가 함께 어우러지며 편안한 감성을 선사했다. 이어 주근깨 가득한 정세운의 얼굴이 클로즈업됐고, 정세운의 내레이션이 나오며 몽환적인 분위기를 자아냈다. 한층 깊어진 정세운의 분위기와 따뜻한 무드를 담은 감각적인 영상이 시선을 끌며 몰입도를 높였다.정세운은 "Do you believe what you see? Well, what do you think of me? Maybe I'm sharper than you think. Every time, I feel new things. And I can't hide this no more. Stop thinking. Where are you? If you're with me, There's nothing to fear. Let me continue solving the quiz If you think I'm ready.(당신은 보는 그대로를 믿는 편 이신가요? 그렇다면 혹시 저는 어떤 사람 같은가요? 아마 당신이 생각하시는 것보다 날카로운 면이 있을 수도 있어요. 저는 매번 새로움을 느끼곤 합니다. 그리고 그걸 숨기지 않는 편이죠. 잠시 생각을 멈춰보아요. 당신은 지금 어디에 있나요? 저와 함께라면 두려움을 느낄 필요가 없을 거예요. 제가 준비되었다 생각하시면 계속 퀴즈를 풀어나가 볼게요.)"라는 내레이션을 하며 신보에 대한 궁금증을 자극했다.정세운표 시그니처 콘텐츠라고 할 수 있는 필름을 통해 정세운은 앨범의 주제, 내용들을 자신의 목소리로 전달한다. 정세운은 데뷔 이후 꾸준히 공개되고 있는 필름마다 뚜렷한 메시지를 전달하며 나날이 성숙해진 음악적 역량을 증명하고 있다.정세운이 '나'라는 존재를 찾아 새로운 여정을 떠나는 '퀴즈'는 전작 '웨어 이즈 마이 가든!(Where is my Garden!)'과 마찬가지로 상상과 현실을 오가며 느낀, 세상을 향한 질문을 쏟아내는 앨범이다. 정세운은 가장 편안한 방식으로 긴 여운을 전달하는 자신만의 시그니처 음악 스타일을 담아 자신의 이야기를 들려줄 예정이다.정세운의 여섯 번째 미니앨범 '퀴즈'는 내년 1월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr