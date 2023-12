/ 사진제공=SM엔터테인먼트

동방신기가 지난 26일 컴백을 기념해 유튜브 딩고 뮤직 채널 ‘킬링보이스’에 출연했다.데뷔곡인 ‘Hug’(허그)로 ‘킬링보이스’의 시작을 연 동방신기는 ‘The Way U Are’(더 웨이 유 아), ‘믿어요’, ‘Rising Sun (순수)’(라이징 선), ‘Tonight’(투나잇), ‘Purple Line’(퍼플 라인), ‘Love In The Ice’(러브 인 디 아이스), ‘주문-MIROTIC’(미로틱), ‘왜 (Keep Your Head Down)’, ‘Something’(썸띵) 등 음악 팬들의 큰 사랑을 받은 역대 히트곡들을 흔들림 없는 라이브와 완벽한 하모니로 선사했다.뿐만 아니라 동방신기는 이번 정규 9집 ‘20&2’의 신곡인 ‘Down’(다운)과 ‘Promise’(프로미스)도 가창했다. 동방신기는 마지막으로 새 앨범의 타이틀 곡 ‘Rebel’(레벨)을 열창하며 영상의 대미를 장식했다.또한 지난 26일 발매된 동방신기 정규 9집 ‘20&2’는 아이튠즈 톱 앨범차트에서 일본, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 싱가포르, 대만, 태국, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 튀르키예 (터키) 등 전 세계 11개 지역 1위에 오르며 글로벌한 호응을 얻고 있다.한편, 동방신기는 내일(28일) 오후 9시 유튜브 원더케이 오리지널(1theK Originals) 채널을 통해 타이틀 곡 ‘Rebel’의 ‘원더킬포’ 콘텐츠 영상도 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr