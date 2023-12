/ 사진 제공= 각 음악방송 화면 캡처

/ 사진 제공= 각 음악방송 화면 캡처

다크비(DKB)가 신보 활동을 성료했다.다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 지난 16일 MBC '쇼! 음악중심'을 끝으로 미니 7집 'HIP'(힙)의 타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬) 활동을 마쳤다.'HIP'은 타인의 시선에서 벗어나 줏대 있게 성장하겠다는 포부가 담긴 가운데, 다크비는 컴백 3일 만에 초동 자체 신기록을 경신하며 '커리어 하이'를 달성했다. 신보는 콜롬비아, 브라질 등 글로벌 차트에도 진입했다.특히, 다크비는 타이틀곡 'What The Hell'로 파워풀한 칼군무를 선보여 호평을 이끌었다. 멤버들이 직접 안무 창작에 참여한 만큼, 다채로운 대형과 완벽한 합으로 완성된 '하이 퍼포먼스'로 강렬한 인상을 남겼다. 데뷔 후 처음으로 미국 올 로케이션으로 촬영한 타이틀곡 뮤직비디오 또한 파격적인 미장센과 압도적 스케일로 팬들의 열띤 호응을 불러일으켰다.이외에도 멤버 이찬과 GK(지케이)가 신보에 수록된 팬송 '쏘아 올려 (Fireworks)'의 곡 작업에 참여했다.다크비는 "항상 응원해 주는 BB(공식 팬덤명) 덕분에 이번 활동으로 더욱 성장한 모습 보여드릴 수 있었다. 팬 여러분의 사랑에 보답하기 위해 앞으로도 열심히 달려가 보겠다. 모두 따뜻한 연말 보내시길 바란다"라는 소감을 전했다.한편, 다크비는 내년 1월 27일 일본 도쿄에서 팬 콘서트 'DKB The 1st FanConcert in Japan 2024 -Explosion-'(다크비 더 퍼스트 팬 콘서트 인 재팬 2024 -익스플로전-)을 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr