/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스가 2024년 2월 2일 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 전 세계 동시 발매한다.JYP엔터테인먼트는 15일 0시 트와이스 공식 SNS 채널을 통해 선공개 싱글 발매 소식을 깜짝 오픈했다. 이에 따르면 트와이스는 오는 2월 2일 오후 2시 새 싱글 'I GOT YOU'를 선보이인다.지난 12일에는 트와이스 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비') 앙코르 공연 포스터와 함께 2024년 3월 16일(이하 현지시간) 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(ALLEGIANT STADIUM)에서 단독 콘서트를 개최한다고 밝혔다.'전 세계 걸그룹 사상 최초' 미국 LA 소파이 스타디움과 뉴욕 메트라이프 스타디움 입성 및 매진을 기록한 트와이스가 라스베이거스 단콘으로 '세 번째 북미 스타디움 공연'이라는 성과를 쌓으며 활약세를 더욱 넓힌다.2023년 4월 서울에서 포문을 연 트와이스 다섯 번째 월드투어는 호주, 일본, 북미, 유럽, 동남아 등지에서 이어져 세계 각지 팬들을 열광케 했다. 아홉 멤버는 이번 투어의 일환으로 12월 16일~17일 일본 나고야, 23일 인도네시아 자카르타, 27일~28일 일본 후쿠오카, 내년 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티, 6일~7일 브라질 상파울루, 3월 16일 미국 라스베이거스까지 전 세계 26개 지역 45회 공연을 펼치고 열기를 이어간다.한편 트와이스의 선공개 싱글 'I GOT YOU'는 내년 2월 2일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr