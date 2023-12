/ 사진 = 쇼파르엔터테인먼트 제공

가수 볼빨간사춘기의 신보 ‘Merry Go Round’가 오늘(12일) 발매된다.소속사 쇼파르엔터테인먼트는 지난 8일과 11일 공식 SNS를 통해 신보의 더블 타이틀곡 ‘스노우볼’과 ‘사랑할 수밖에’의 뮤직비디오 티저를 차례대로 공개했다.공개된 메인타이틀곡 ‘스노우볼’ 티저에서는 춤을 추거나 어디론가 여행을 떠나는 안지영의 모습과 함께 새하얀 겨울의 풍경이 담겼다. 이어 ‘따뜻한 겨울이 될 거야 (그치?), 나와 함께 하지 않을래?’라는 가사를 사랑스럽고 경쾌한 보이스로 불러냈다.신보 ‘Merry Go Round’에는 더블 타이틀곡 ‘스노우볼’, ‘사랑할 수밖에’를 비롯해 수록곡 3곡을 포함한 총 5곡이 수록된다. 안지영은 이번 앨범 또한 전곡 작사, 작곡에 나서며 팝, 록, 발라드 등의 다양한 장르를 볼빨간사춘기만의 다양한 음악적 색채로 풀어낼 예정이다.아울러 신보 발매와 함께 개최되는 동명의 단독 콘서트는 오는 30일부터 31일 양일간 경희대학교 평화의전당에서 개최된다.한편 오늘(12일) 오후 6시 볼빨간사춘기의 새 미니앨범 ‘Merry Go Round’가 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr