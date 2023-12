/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

ITZY(있지)가 내년 1월 8일 새 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비)를 발매하고 두 번째 월드투어에 돌입한다.JYP엔터테인먼트는 4일 0시 공식 SNS 채널에 ITZY의 2024년 첫 컴백을 알리는 어나운스먼트 영상, 스케줄러 이미지, 트랙리스트를 공개했다. ITZY는 오는 1월 8일 오후 6시 새 앨범 'BORN TO BE'를 발매한다.타이틀곡뿐만 아니라 특히 ITZY가 데뷔 이래 첫 선보이는 멤버 솔로 트랙도 자리했다. ITZY의 새 타이틀곡명은 'UNTOUCHABLE'. 전작 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)에 실린 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스), 트와이스 나연의 솔로 데뷔곡 'POP!'(팝!)을 작사한 이스란과 에스파 'Drama'(드라마), 'Spicy'(스파이시)를 작사한 방혜현이 노랫말을 썼고 정국, 레드벨벳, 투모로우바이투게더 등과 작업한 마리아 마르쿠스(Maria Marcus)를 비롯한 유수 작가진이 크레디트를 수놓았다.여기에 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire', 'Dynamite'(다이너마이트), 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지)), 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나)), 'Escalator'(에스컬레이터)까지 총 10곡이 빼곡히 수록됐고 멤버들은 자신의 첫 솔로곡 작사, 작곡에 직접 참여했다.또한 두 번째 월드투어 개최 소식도 발표됐다. ITZY는 2월 24일과 25일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 열고 새 월드투어의 시작을 알린다. 2022년 8월 서울에서 출발한 첫 월드투어 (체크메이트)는 미국 8개 도시를 도는 미주 투어와 필리핀 마닐라, 싱가포르, 인도네시아 자카르타, 일본 치바, 타이베이, 홍콩, 태국 방콕 등 아시아 7개 지역 공연을 모두 매진시킨 바.최근 ITZY는 빌보드가 발표한 2023년 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS)에서 'CHESHIRE'(체셔)와 'KILL MY DOUBT'으로 '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트에 오른데 이어 그룹 메가 히트곡 'WANNABE'(워너비)로 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America) 골드 인증을 받았다.한편 ITZY의 'BORN TO BE'와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'은 오는 1월 8일 오후 6시에 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr