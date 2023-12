BTS 정국, 英 오피셜 앨범·싱글 차트 나란히 4주 연속 차트인

‘글로벌 팝스타’ 정국이 영국 오피셜 차트에서 4주 연속 황금빛 질주를 펼쳤다.2일(이하 한국시간) 발표된 최신 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 앨범 차트 50위에 올랐고, 앨범 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 싱글 차트 69위에 자리했다. 이로써 앨범과 타이틀곡 모두 4주 연속 차트인했다.‘3D (feat. Jack Harlow)’가 89위로 재진입했고, ‘Seven (feat. Latto)’은 97위에 자리하는 등 정국은 싱글 차트에만 3곡을 포진시키면서 ‘글로벌 팝스타’의 위력을 여실히 보여주었다.이 외에도 ‘Standing Next to You’는 ‘싱글 세일즈’(33위), ‘싱글 다운로드’(27위), ‘피지컬 싱글’(62위) 등 여러 차트에 이름을 올렸다. ‘3D’는 ‘싱글 세일즈’(26위), ’싱글 다운로드’(20위)에도 높은 순위로 재진입했다. ‘GOLDEN’은 ‘앨범 세일즈’(49위), ‘피지컬 앨범’(51위), ‘스코티시 앨범’(57위) 등에 들었으며 ‘앨범 다운로드’ 차트에서는 전주 대비 순위를 4계단 끌어올린 43위에 랭크됐다.‘GOLDEN’의 신드롬급 인기는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 확인할 수 있다. 지난 1일 스포티파이가 발표한 최신 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 차트(집계기간 11월 24~30일)에서 ‘Seven’이 9위, ‘Standing Next to You’가 10위에 자리했다. 지난 주에 이어 이번 주에도 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 10위권에 2곡 이상 포진시킨 아티스트는 정국이 유일하다.특히, ‘Seven’과 Standing Next to You’는 ‘위클리 톱 송 글로벌’에서 각각 20주, 4주 연속 ‘톱 10’을 지키며 식을 줄 모르는 인기를 과시했다. 또한, ‘Seven’은 지난달 30일 스포티파이가 발표한 ‘2023 랩드(Wrapped) 연말 결산’ 캠페인에서 ‘Top 10 Songs Globally’ 4위를 차지하며 올해 전 세계에서 가장 많이 재생된 곡 중 하나로 꼽히기도 했다.한편, 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’은 지난달 30일 뉴욕타임스의 ‘2023년 베스트 앨범(Best Albums of 2023)’ 기사에 포함됐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr