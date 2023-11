ATBO, 수록곡 'Mayday' 퍼포먼스 비디오 공개…강렬 중독성 안무 '눈길'

그룹 ATBO(에이티비오)가 신보 수록곡 'Mayday' 퍼포먼스 비디오를 공개, 팬들에게 특별한 선물을 전했다.ATBO 측은 29일 오후 6시, 공식 유튜브와 SNS 등지를 통해 첫 싱글 앨범 '머스트 해브(MUST HAVE)'의 수록곡 '메이데이(Mayday)'의 퍼포먼스 비디오를 깜짝 공개해 팬들의 호응을 얻었다.공개된 퍼포먼스 비디오 속 스포티한 의상으로 눈길을 사로잡은 ATBO는 신곡 '메이데이'의 파워풀한 퍼포먼스를 선보였다. ATBO는 화려한 제스처부터 다채로운 표정 연기로 한시도 눈을 뗄 수 없게 만들었다. 또한 높은 완성도를 자랑하는 안무와 역동적인 카메라 워킹으로 보는 즐거움을 더했다.이번 '메이데이'의 퍼포먼스 비디오는 스트레이 키즈, 몬스타엑스 등과 작업한 VIA 프로덕션 정지미 감독이 메가폰을 잡아 ATBO의 청량한 에너지를 화려한 영상미로 담아냈다. 안무에는 에이티즈, 몬스타엑스, 온앤오프 등 안무 작업에 참여한 유명 댄스팀 오스피셔스가 참여해 한층 유니크해진 ATBO의 매력을 완성했다.ATBO의 수록곡 'Mayday'는 Rachet 장르에 기반한 힙합 댄스곡으로 신스 리드와 그루비한 베이스 리프가 조화를 이루어 상큼한 청량감을 느낄 수 있는 곡이다. '이상 기후'라는 독특한 소재를 활용해 '한 치 앞을 알 수 없는 세상이라도 너와 함께라면 웃어넘길 수 있다'는 유쾌한 가사를 노래했다.ATBO는 지난 27일 첫 싱글 앨범 '머스트 해브'를 발표하고 6개월 만의 컴백 활동에 돌입했다. 신곡 '머스트 해브 러브'는 2006년 브라운 아이드 걸스 가인과 SG 워너비 김용준이 싱글로 발표한 'Must Have Love'를 ATBO의 스타일로 재해석한 곡으로 발매 전부터 뜨거운 화제를 모은 바 있다. 멤버 오준석과 배현준이 랩메이킹에 참여했으며, 리드미컬한 리듬과 경쾌한 브라스 사운드로 ATBO만의 밝은 에너지를 녹여냈다.한편, ATBO는 주요 음악방송 무대 및 다양한 온오프라인 콘텐츠를 통해 첫 싱글 앨범 '머스트 해브' 활동을 이어갈 전망이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr