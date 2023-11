/ 사진 제공 = 브레이브 엔터테인먼트

다크비(DKB)가 강렬한 무드의 신보 하이라이트 메들리를 공개했다.소속사 브레이브 엔터테인먼트는 오늘(28일) 공식 유튜브 채널과 다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 SNS를 통해 미니 7집 'HIP'(힙)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.영상에는 타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬)을 포함해 'Ghost Ridah (Wow Wow)'(고스트 라이다 (와우 와우)), '겁이나 (Me, Me & You)'(겁이나 (미, 미 & 유)), 'Slush'(슬러쉬), '쏘아 올려 (Fireworks)'(쏘아 올려 (파이어웍스)) 등 신보에 수록된 총 5곡의 음원 일부와 콘셉트 포토, 비하인드 컷이 담겼다.신보에는 하드하면서도 그루비한 사운드가 돋보이는 'Ghost Ridah (Wow Wow)'를 시작으로 저지 클럽(Jersey Club) 리듬과 멤버들의 감성적인 보컬이 어우러진 '겁이나 (Me, Me & You)', 몽환적인 분위기의 미니멀 힙합 'Slush'(슬러쉬) 등 다크한 매력을 극대화한 곡들이 수록된다. 특히, 마지막 트랙 '쏘아 올려 (Fireworks)'는 데뷔 후 처음으로 앨범에 수록된 팬송으로, 멤버 이찬과 GK(지케이)가 곡 작업에 참여했다.타이틀곡 'What The Hell'은 신스 베이스와 글리치 합 기반의 힙합 댄스곡으로, 어떠한 고난이 와도 이겨낼 수 있다는 다크비의 포부를 "What The Hell"이라는 문장에 녹여내며 강렬한 여운을 전한다. 특히, 멤버들이 직접 안무 창작에 참여, 다크비 표 풀파워 퍼포먼스를 예고했다.다크비의 신보 'HIP'은 타인의 시선과 잣대에서 벗어나 줏대 있게 성장하겠다는 여덟 멤버의 강인한 의지가 담겼다. 다크비는 그룹 본연의 아이덴티티를 녹여낸 음악과 퍼포먼스로 '4세대 다크호스'로 도약할 전망이다.한편, 다크비의 미니 7집 'HIP'은 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr