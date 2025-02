그룹 플레이브/사진제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브의 새 미니앨범이 멜론 차트 정상에 올랐다.플레이브는 지난 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 미니앨범 ‘Caligo Pt.1(칼리고 Pt.1)’을 발매했다. 발매 직후 블록버스터급 스케일로 제작된 뮤직비디오는 화제를 모으고 있으며, 컴백을 기다려왔던 팬들의 스트리밍이 이어지면서 타이틀곡 ‘Dash(대쉬)’는 발매 당일 국내 음원 사이트 멜론 TOP100 차트의 정상을 차지했다.타이틀곡을 포함해 ‘RIZZ’, ʻChroma Drift’, ʻ12:32 (A to T)’, ‘Island’ 총 5곡의 수록곡들이 TOP100 차트 1위부터 5위까지 음원 ‘줄세우기’를 달성했으며, 발매 2시간 20분 만에 멜론 앨범 스트리밍 100만을 돌파했다. 이는 역대 두 번째로 빠른 기록으로 폭발적인 영향력과 인기를 증명했다.또한 발매 당일 공식 유튜브 채널을 통해 진행된 컴백 기념 라이브 방송에는 최다 시청자 수 4만 3천 명의 동시 접속을 기록, 뜨거운 관심과 함께 순조로운 신곡 활동의 시작을 알렸다.플레이브는 지난 8월 발매된 디지털 싱글 ’Pump Up The Volume!‘ 활동 당시에도 발매 당일 멜론 차트 HOT100, TOP100 정상에 올랐으며, 지상파 음악방송 1위에 등극해 눈길을 끌었다. 또한 전체 발매 곡 기준 누적 스트리밍이 10억을 달성해 멜론의 전당 ‘빌리언스 클럽’에 역대 최단 기록으로 이름을 올렸다. 플레이브가 이번 새 앨범 활동에서는 K팝씬에 또 어떤 새 역사를 써 내려가게 될지에 가요계의 관심이 집중되고 있다.플레이브의 세 번째 미니앨범 ‘Caligo Pt.1’은 디지털 싱글 ’Pump Up The Volume!‘ 이후 5개월여 만의 신보이다. 플레이브의 시작을 알리는 서막이었던 ‘ASTERUM 3부작’에서 한 발짝 더 나아가 독창적인 세계관을 한층 깊이 보여주는 새로운 챕터이다. 락, 힙합, R&B, 발라드, 시티팝 등 다양한 장르의 5곡으로 구성되었으며, 멤버들이 작곡, 작사, 안무, 프로듀싱에 참여해 자체 제작 아이돌의 면모를 어김없이 드러냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr