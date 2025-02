사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2025 월드 투어 피날레 공연을 매진시켰다.지난 3일 오후 8시 예스24(YES24)를 통해 예매가 진행된 2025 에이티즈 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울('TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER' FINALE IN SEOUL)'은 티켓 오픈과 동시에 3월 22일과 23일 양일 공연이 전석 매진됐다.지난해 진행된 동명의 월드투어로 서울, 일본, 북미를 항해하며 '글로벌 톱 퍼포머'의 위엄을 제대로 보여준 에이티즈는 올해도 2025 유럽 투어를 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다.에이티즈는 2024 월드 투어에 돌입한 지 약 1년 2개월 만에 그 시작점이었던 서울에서 대미를 장식하게 됐다. 공연이 거듭될 때마다 무대 규모를 무서운 속도로 확장시켜 온 이들은 이번 서울 피날레 콘서트를 통해 수많은 아티스트들에게 꿈의 무대로 꼽히는 KSPO DOME(구 체조경기장) 입성을 알린 것에 이어, 또 한 번 전석 매진의 쾌거까지 이루며 '글로벌 톱티어'의 뜨거운 인기를 재차 확인시켰다.양일 전석 매진이라는 기분 좋은 소식을 알린 에이티즈는 팬들의 열띤 호응에 힘입어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울'을 더 환상적인 공연으로 만들어낼 예정이다. 파워풀한 퍼포먼스와 흔들림 없는 라이브로 '공연 대가'다운 무대를 완성해 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사할 것으로 기대된다.2025 에이티즈 월드 투어 ''투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워' 피날레 인 서울' 공연은 3월 22일과 23일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 개최된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr