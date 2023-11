/ 사진=조준원기자

FNC 엔터테인먼트가 3년 만에 론칭한 보이그룹 앰퍼샌드원이 가요계에 첫 발을 내디뎠다. 이들은 부담감이 있었다는 것을 인정하면서도 "편한 친구 같은 점이 매력"이라고 자신하면서 출사표를 던졌다.15일 오후 서울시 한남동 블루스퀘어 마스터카드홀에서 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)의 첫 번째 싱글 'AMPERSAND ONE' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.타이틀곡 'On And On'은 그루비한 베이스 리프와 매력적인 신스 사운드가 돋보이는 팝 댄스곡이다. 때론 휘청거려도 꿈을 포기하지 않고 계속해서 앞으로 더 나아가겠다는 포부를 담았다.팀명 앰퍼샌드원은 'and'(앤드)를 나타내는 기호 '&'인 Ampersand(앰퍼샌드)와 너, 나, 우리 모두 하나라는 뜻의 'ONE'(원)의 합성어다. 하나, 하나, 하나가 모여 우리의 꿈을 이루고 하나가 된다는 의미라고.마카야는 "이름에 기호가 들어가는 게 신기하더라. 뜻이 궁금했는데 뜻도 좋고 우리의 이름이 생겼다는 소속감이 들어서 좋았다" 김승모는 "이름이 흔하지 않고 뜻도 좋아서 행복했다"고 팀명을 처음 들었을 때의 느낌을 전했다.FT아일랜드, 씨엔블루, SF9, 피원하모니 등 걸출한 보이그룹을 만들어낸 FNC엔터테인먼트에서 3년 만에 론칭한 보이그룹이기에 따르는 부담감은 없었을까.카이렐은 "훌륭한 선배님들이 많이 계셔서 부담감이 있었다. 덕분에 저희도 멋진 무대에서 데뷔할 수 있어서 영광이라고 생각한다. 앞으로 열심히 할 테니 잘 부탁드린다"고 말했다.마카야는 "훌륭한 선배님들이 많이 계셔서 부담이 되긴 했지만 저희도 열심히, 성실히 해서 좋은 그룹이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.또한 나캠든과 브라이언, 최지호는 Mnet '보이즈플래닛'으로 대중들에 먼저 이름을 알린 바. 미리 이름을 알렸던 만큼 이들에게 데뷔는 어떤 의미였을까.브라이언은 "보이즈플래닛 이후에 잘하고 싶은 마음이 커졌다. 앞으로 앰퍼샌드원의 모습을 기대해달라"고 말했다. 나캠든은 "팬분들을 직접 만나면서 연습을 하고 데뷔를 준비했다. 솔직히 파이널까지 갈 줄 몰랐는데 그때 도전했던 모든 경험들이 신기했고 귀중했다. 보이즈 플래닛 덕분에 데뷔하고 싶다는 마음이 커졌고 더욱 열심히 하고 싶다는 생각이 들었다"고 답했다.최지호는 "보이즈플래닛 이후에 진로에 관한 고민이 굉장히 많았다. 좋은 기회로 팀에 합류할 수 있어서 행복했다. 좋은 기회를 얻은 만큼 열심히해서 좋은 모습 보여드리겠다"고 포부를 전했다.Mnet '보이즈 플래닛'의 최종 그룹 제로베이스원과 파생 그룹 이븐이 데뷔를 알렸다. 같은 연습을 하던 연습생에서 선배가 된 이들이 조언해준 바가 있냐는 질문에 나캠든은 "서로 쇼케이스나 음악방송을 하면 캡처해서 보내드린다. 제로베이스원 석매튜와도 연락을 주고 받는다. 데뷔를 진심으로 응원해주기도 했다. 앞으로 음악방송에서 챌린지도 하면 좋을 것 같다"고 답했다.제로베이스원, 라이즈, 보이넥스트도어 등 수많은 남자아이돌들이 데뷔를 알리고 있는 지금, 앰퍼샌드원의 차별화된 강점은 무엇일까.윤시윤은 "편한 친구같은 매력이 우리 팀의 매력인 것 같다. 누구나 공감할 수 있는 가사로 노래하고 많은 팬분들이 이입할 수 있을 것 같다. 또한 다양한 문화를 경험한 친구들이 모여 여러가지 색깔을 낼 수 있다는 점이 저희의 매력인 것 같다"고 자부했다.데뷔를 꿈꿔왔던 만큼 이들이 기대하고 있는 점도 있다고. 마카야는 "방송국에 가면 대선배님들과 시기가 겹치는 걸로 알고 있는데 조심스럽게 챌린지를 부탁하고 싶다. 팬분들과의 만남도 기대가 된다"고 말했다.마지막으로 목표가 있냐는 질문에 나캠든은 "신인상을 꼭 받고 싶다"고 포부를 드러냈다.한편 앰퍼샌드원은 15일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 'AMPERSAND ONE'의 전곡 음원과 타이틀곡 'On And On'의 뮤직비디오를 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr