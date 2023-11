그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE/이나캠든, 브라이언, 최지호, 윤시윤, 카이렐, 마카야, 김승모)이 15일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드 홀에서 열린 첫 번째 싱글 'AMPERSAND ONE' 데뷔 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 'On And On'은 앞으로 나아갈 모든 준비를 끝내, 그 어떤 것도 두려울 것이 없는 앰퍼샌드원의 포부를 담았다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr