JD1, 오는 1월 11일 데뷔 확정…가수 정동원, 트레일러 영상 출연

AI 신인 솔로 아이돌 JD1(제이디원)이 오는 1월 11일 데뷔한다.지난 11일 JD1의 공식 유튜브 채널을 통해 데뷔 컨셉 트레일러 영상 ’Another me Is born’이 공개됐다.트레일러에는 AI 아이돌 JD1의 탄생 과정을 몽환적인 영상미와 함께 담아내며 이목을 집중시켰다.끝도 없이 펼쳐진 대지의 모습으로 시작된 영상 속 등장한 한 남자는 묘연의 장소로 들어가 무언가를 만들기 시작한다. 이어 ‘Another me Is born’이라는 문구와 함께 또 다른 남자가 눈을 뜨며 AI 아이돌 JD1의 탄생을 암시했다. 특히, 완성된 JD1의 앞에서 그를 바라보는 남자의 모습이 비치며 궁금증을 자아냈다.영상 말미에는 데뷔 일자인 ‘2024.01.11.’과 함께 공식 로고가 표기되며 JD1의 데뷔를 예고했다.컨셉 트레일러 영상을 공개하며 파격적인 모습을 선보인 AI 신인 아이돌 JD1의 행보에 귀추가 주목된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr