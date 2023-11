영화 'MY SHINee WORLD' 스틸컷. /사진제공=메가박스중앙㈜

그룹 샤이니의 데뷔 15주년을 기념한 영화 'MY SHINee WORLD'가 관람 포인트 3가지를 공개했다. 'MY SHINee WORLD'는 샤이니와 그들의 팬덤 샤이니월드가 함께한 지난 15년간의 빛나는 이야기를 담은 스페셜 콘서트 무비.팬의 시선으로 따라가는 샤이니의 15년간의 발자취라는 테마로 구성했으며, 때문에 샤이니의 15년 뿐만 아니라 팬들 스스로도 나의 15년을 되돌아볼 수 있는 의미 있는 시간을 선사할 예정이다. 샤이니의 비하인드 인터뷰와 활동 비하인드 스토리는 멤버들의 진솔한 속마음을 고스란히 보여준다.다섯 번의 콘서트 SHINee WORLD부터 최근 여섯 번째 단독 콘서트 SHINee WORLD VI [PERFECT ILLUMINATION]까지 샤이니와 샤이니월드가 함께한 뜨거운 콘서트 현장을 모두 담아낸 작품이다. 데뷔곡 '누난 너무 예뻐(Replay)', 줄리엣 (Juliette, 'Ring Ding Dong', 'Lucifer', 'HARD'의 무대까지 담겨있다.공간 음향 기술인 돌비 애트모스가 적용돼 마치 콘서트장에 온 것 같은 몰입감과 현장감을 선사한다. 교차 편집한 화면 연출로 다양한 시점으로 무대를 즐길 수 있으며, 돌비 애트모스의 생생한 사운드가 역동적인 화면과 만나면서 볼 수 있다.영화 'MY SHINee WORLD'는 오늘(3일) 개봉한다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr