아이브 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)의 '키치(Kitsch)' 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성했다.지난 2일 오후 아이브의 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I've IVE)' 타이틀곡 '키치' 뮤직비디오 유튜브 조회수가 1억 뷰를 돌파했다.이로써 아이브는 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)', 두 번째 싱글 타이틀곡 '러브 다이브(LOVE DIVE)', 세 번째 싱글 타이틀곡 '애프터 라이크(After LIKE)', 그리고 정규 1집 더블 타이틀곡 '아이엠(I AM)'에 이어 통산 5번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'키치'는 언제나 예측 불가능하면서도 화려하게 빛나는 아이브의 매력을 잘 나타낸 곡으로 공개와 동시에 음원 차트 최정상 자리를 굳건하게 지키며 주요 음원 사이트 차트 '퍼펙트 올킬'을 기록했고, 음악 방송 출연 없이 2관왕을 차지하는 등 많은 사랑을 받았다.공개 7개월이 지났음에도 '키치'는 더블 타이틀곡 '아이엠'은 물론 최근 발매한 신보 '아이브 마인(I'VE MINE)' 트리플 타이틀곡 '배디(Baddie)', '오프 더 레코드(Off The Record)', '이더 웨이(Either Way)'와 함께 주요 음원 사이트 메인 차트에서 활약하며 꾸준한 인기를 자랑하고 있다.최근 '아이브 마인' 활동을 마친 아이브는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')로 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr