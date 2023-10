/ 사진제공=물고기뮤직

가수 임영웅이 ‘2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES’에 출격한다.임영웅은 오는 12월 14일(목) 필리핀 ‘필리핀 아레나’에서 열리는 ‘2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES’(2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀, 이하 ‘2023 AAA’)에 참석한다.임영웅의 인기는 올해에도 굳건했다. 그는 지난 9일 직접 작사에 참여한 새 디지털 싱글 'Do or Die'(두 오어 다이)를 발매, 공개와 동시에 국내 차트 정상에 오르며 독보적인 존재감을 또 한 번 입증했다. 임영웅은 이번 신곡을 통해 비주얼은 물론 화려한 퍼포먼스까지 180도 반전 매력을 발산하며 팬심을 자극하고 있다. 게다가 6월에는 자작곡 ‘모래 알갱이’를 발표하는 등 열일 행보를 이어가고 있다.임영웅은 특히 지난해 5월 발매한 정규 1집 ‘IM HERO'의 수록곡 ’사랑역‘ 음원 영상이 11일 기준 조회수 1,500만 뷰를 넘어서며 눈길을 끌었다. 이처럼 발표하는 곡마다 음원 차트 상위권을 휩쓸며 팬들의 뜨거운 인기를 자랑하고 있는 임영웅이 ’2023 AAA‘에서는 명품 보컬을 자랑하는 무대로 시상식을 더욱 뜨겁게 달군다고 해 기대감을 끌어올리고 있다.더불어 지난 ‘2022 AAA’에서 AAA 대상인 올해의 스테이지, 페뷸러스상, 핫트렌드상, DCM 인기상까지 4관왕을 차지한 임영웅이 ‘2023 AAA’에서는 어떤 영예를 안을지 귀추가 주목된다.한편, 임영웅은 오는 10월 27일 서울을 시작으로 전국투어 콘서트에 나서 팬들과 만날 예정이다. 임영웅의 콘서트 티켓은 오픈되자마자 전석 매진 행렬을 기록 중으로 여전한 화제성을 증명하고 있다.‘2023 AAA’에는 임영웅과 함께 내로라 하는 대세 가수들이 대거 참석한다. 뉴진스(NewJeans), 르세라핌(LE SSERAFIM), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 엔믹스(NMIXX), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 스트레이키즈(Stray Kids), 더보이즈(THE BOYZ), ITZY(있지), 권은비, &TEAM(앤팀), 김재중, 딘딘, 이영지, 드림캐쳐(Dreamcatcher), KARD, 애쉬 아일랜드, 야오천(YAOCHEN), 스테이씨(STAYC), 케플러(Kep1er), 템페스트(TEMPEST), 라필루스(Lapillus), 세븐틴 부석순, SB19, 원어스(ONEUS), 킹덤, ATBO(에이티비오), 루네이트(LUN8), 호라이즌(HORI7ON), AKMU(악뮤)까지 참석자 명단에 이름을 올렸다.뿐만 아니라 배우 김선호, 김세정, 김영대, 김지훈, 문가영, 문상민, 수호, 안동구, 안효섭, 유선호, 이동휘, 이은샘, 이준영, 이준혁, 이준호, 재찬, 정성일, 차주영, DANIEL PADILLA(다니엘 파딜라), KATHRYN BERNARDO(캐스린 버나도), MELAI CANTIVEROS-FRANCISCO(멜라이 칸티베로스 프란시스코), SAKAGUCHI KENTARO(사카구치 켄타로)가 ‘2023 AAA'에 참석해 자리를 빛낼 예정이다.'2023 AAA’는 오는 12월 14일(목) 필리핀 ‘필리핀 아레나’ 개최를 확정, 장원영과 강다니엘, 성한빈이 MC 호흡을 맞춘다.한편 ‘2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES’은 오는 12월 14일(목) 필리핀 ‘필리핀 아레나’에서 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr