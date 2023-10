/ 사진제공=타마고프로덕션

'김계란 걸밴드' QWER(큐더블유이알)이 가요계에 전격 데뷔한다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 오늘(18일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 1집 'Harmony from Discord'(하모니 프롬 디스코드)를 발매한다.'Harmony from Discord'는 "우리들의 하모니는 불협화음으로부터"라는 슬로건을 바탕으로, 국내 대표 크리에이터 쵸단(Q)과 마젠타(W), 410만 틱톡커 히나(E), 일본 아이돌 NMB48 출신 시연(R)까지 각자의 삶을 살아온 네 멤버가 QWER이라는 이름 아래 모여 아름다운 하모니를 그려내겠다는 포부를 전한다.타이틀곡 'Discord'(디스코드)는 때론 좌충우돌처럼 보이지만 거침없는 매력으로 사람들의 시선을 사로잡겠다는 QWER 멤버들의 당당한 메세지가 담긴 곡이다. 빠르고 에너지 있는 연주와 귀를 사로잡는 경쾌한 기타 리프, 그리고 위트 있는 가사가 인상적이다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 각자의 본업에서 QWER 멤버로 변화하는 스토리를 그려낸다. 내추럴한 분위기 속에 청초하면서도 시크한 매력을 아우르는 네 멤버의 비주얼이 관전 포인트다. QWER만의 특별한 밴드 퍼포먼스를 비롯해 다양한 시각적 요소로 보는 재미를 더할 전망이다.이외에도 데뷔 싱글에는 희망찬 성장 서사 속에 QWER의 깊은 우정을 녹여낸 '별의 하모니', 짝사랑에 빠진 화자의 마음을 일상적인 언어로 표현한 '수수께끼 다이어리', 경쾌한 기타 리프가 돋보이는 'Discord (Inst)', DJ 버전으로 새롭게 리믹스 된 '별의 하모니 (Jin Rico Remix) (CD Only)'까지 총 5곡이 수록된다. 특히, 멤버 쵸단과 시연이 타이틀곡 'Discord'와 수록곡 '별의 하모니'의 작곡에 참여해 눈길을 끈다.QWER은 감각적인 기획력을 지닌 뉴미디어 콘텐츠 스튜디오 3Y코퍼레이션의 타마고 프로덕션과 뛰어난 음악성을 입증한 뮤직 퍼블리셔 프리즘필터(PRISMFILTER)가 공동 제작한 그룹이다.이들의 데뷔 과정을 담은 공식 유튜브 콘텐츠 '최애의 아이들'은 누적 조회수 2천4백만 회(10월 17일 기준)를 넘어선 데 이어, 팬 쇼케이스는 티켓 오픈 20초 만에 초고속 매진을 기록했다. 더불어 공식 팬클럽 회원 수 또한 3만 명을 돌파, 데뷔 전부터 뜨거운 화제성을 증명하며 '글로벌 최애 밴드'의 탄생을 예고했다.한편, QWER은 오늘(18일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 1집 'Harmony from Discord'를 발표하고 본격적인 데뷔 활동에 돌입할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr