그룹 방탄소년단 멤버 지민이 선공개 곡인 'Set Me Free Pt.2'로 음악방송 첫 1위를 차지했다.지민은 23일 오후 방송된 Mnet 음악순위 프로그램 '엠카운트다운' 1위 후보에 이름을 올렸다. 그는 트와이스와 함께 1위 트로피를 두고 경쟁했다.발표 결과 지민이 'Set Me Free Pt.2'로 트로피를 품에 안았다. 그는 방송 출연 없이 첫 1위의 영광을 누렸다.지민은 위버스를 통해 "아니ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ 감사합니다. 1위라니 생각도 못했어요ㅜㅜ 진심으로 감사드립니다. 활동 더 열심히 하겠습니다! #우리아미상받았네"라고 소감을 전했다.'Set Me Free Pt.2'는 내면의 아픔과 슬픔, 공허함 등 다양한 감정을 떨치고 자유롭게 나아가겠다는 의지가 담긴 힙합 장르의 곡.또한 강렬한 브라스와 드럼라인이 곡의 메시지를 선명하게 끌어올리고, 오케스트라 사운드와 합창(Choir) 사운드가 웅장한 분위기를 극대화한다.지민은 오는 24일 솔로 앨범 'FACE'의 전곡을 발표한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr