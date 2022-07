(사진=조세호 SNS)

개그맨 조세호의 꼴값에 설현이 등판했다.



조세호는 11일 자신의 인스타그램을 통해 "이 책 파는 곳 아시나요? where can i buy this book? #조세호 #꼴값"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.



공개된 사진 속에는 "'사랑'이라는 책이 있다면.. 그 책의 마지막 페이지는.. '너'♥"라는 문구가 적혀 있다.



이를 본 설현은 "나머지 페이지는요?"라고 댓글을 남겼고, 조세호는 "다 눈물로 젖어 있네"라고 답했다.



한편 조세호는 현재 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연 중이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr