정철 신곡 티저 영상 캡처. / 사진=버키나인 공식 SNS 캡처

가수 정철이 신곡 티저 영상을 공개했다.소속사 버키나인은 14일 오후 6시 공식 SNS를 통해 정철의 새 디지털 싱글 '그대를 허락해 주세요'의 티저 영상을 게재했다.영상 속 정철은 스탠드 위에 놓여있는 마이크 앞에 등장한다. 이어 의미심장한 표정을 지으며, 이번 앨범에 대한 궁금증을 자극한다. 이때 배경이 컬러와 흑백으로 전환되어 몽환적인 분위기를 자아낸다. 동시에 "그대를 허락해 주세요"라는 가사에 맞춰 후렴구를 부르는 정철의 보컬이 따뜻한 울림을 선사한다.후반부에는 밝고 경쾌한 멜로디와 정철의 미소가 함께 어우러지는 인상적인 장면으로 이번 '정철 표 발라드' 곡이 어떠한 메시지를 전할지 기대감을 고조시킨다.이번 앨범 '그대를 허락해 주세요'는 올해 4월 발매된 '잘 가, 많이 고마웠어(Goodbye)' 이후 약 4개월 만에 내놓는 신보로 경쾌한 멜로디가 인상적인 곡이다. 섬세한 표현력과 매력적인 음색으로 꾸준히 주목받고 보컬리스트 정철. 특별한 감성을 더한 이번 신곡을 통해 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 유감없이 발휘할 것으로 기대된다.정철은 2002년 QOQ 1집 앨범 '라이크 어 무비(Like A Movie)'로 데뷔했다. 정철은 'Like A Movie', 'Now and Forever', 'JC Special', '청', 'If I Could', 'The Return of the Prodigal Son', 'Identity', '결혼', '그렇게', 'Fall in Love', '데려다줄게', '너만 보이는 시간', '잘 가, 많이 고마웠어' 등 20년 동안 다양한 장르의 앨범을 꾸준히 발매하며, 확고한 음악 정체성을 기반으로 유니크한 보컬리스트로서 사랑받고 있다. 정철은 가수 나미의 아들이기도 하다.정철의 새로운 음악은 오는 16일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr