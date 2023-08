/사진 = 제니

그룹 블랙핑크 제니가 앰버서더로 활동 중인 C사 애프터파티 무대에 오른다.제니는 11일 유튜브채널을 통해 '제니 인 도쿄 파트1'을 공개, 절친인 모델 신현지와 함께한 도쿄 여정을 공개했다.이날 제니는 비행기에서부터 신현지와 동행하며 "절친 피스"를 외치는 등 신이 난 모습이었다. 제니는 "현지가 열심히 브이로그를 찍어주기로 했어요, 과연 지켜보자고요"라고 말했다.이후 신현지는 무대에 오른 제니를 향해 "그녀가 리허설을 하러 오셨고요"라며 "브랜드 애프터 파티 리허설에 와있습니다"라고 소개했다.무대에서 제니는 '플라이 투더 문'(Fly to the Moon) '유앤미'(You & Me), '킬링 미 소프틀리'(Killing me Softly) 등 총 3곡의 노래를 솔로로 소화했다.제니는 리허설임에도 불구, 특유의 음색으로 시선을 끌며 존재감을 나타냈다.한편, 제니가 속한 블랙핑크는 월드투어 진행 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr