레드벨벳 웬디. / 사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 계곡에 가서 같이 놀고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 7월 17일부터 7월 23일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '계곡에 가서 같이 놀고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 레드벨벳 웬디가 1위에 올랐다. 웬디는 오는 8월 19일 서울 용산구 블루스퀘어 신한카드홀에서 개막하는 뮤지컬 '레베카' 10주년 기념 공연에 캐스팅됐다. 웬디는 '레베카'를 통해 처음으로 뮤지컬 무대에 도전한다.2위는 뉴진스 민지가 차지했다. 뉴진스는 지난 22일 데뷔 1주년을 하루 앞두고 미니 2집 '겟 업(Get up)'을 발매했다. 이번 앨범에는 트리플 타이틀곡 '슈퍼 샤이(Super Shy)', 'ETA', '쿨 위드 유(Cool With You)'를 비롯해 프롤로그곡 '뉴 진스(New Jeans)', 인터루드 트랙 '겟 업(Get up)', 에필로그곡 'ASAP'까지 6곡이 수록됐다.다음으로 시크릿넘버 디타가 3위를 기록했다. 시크릿넘버는 오는 8월 10일 '2030 부산 세계박람회(부산 엑스포)' 유치를 기원하는 '2023 케이 글로벌 하트 드림 어워즈'에 참여한다. 2020년 데뷔한 시크릿넘버는 한국, 일본, 인도네시아 멤버들로 구성된 다국적 걸그룹이다. 당찬 매력을 담은 '후 디스?'(Who Dis?), 화려한 퍼포먼스로 무장한 '갓 댓 붐'(Got That Boom), 레트로 콘셉트의 '파이어 새러데이'(Fire Saturday), 카리스마 넘치는 '둠치타'(DOOMCHITA), 다채로운 컬러를 담은 '탭'(TAP), 치명적 변신을 선보인 '독사'(DOXA)까지 매번 차별화된 콘셉트를 보여줬다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에는 '럭셔리 크루즈 투어를 함께하고 싶은 남자 가수는?', '럭셔리 크루즈 투어를 함께하고 싶은 여자 가수는?', '럭셔리 크루즈 투어를 함께하고 싶은 남자 트로트 가수는?', '럭셔리 크루즈 투어를 함께하고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr