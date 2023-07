텐아시아 아티스트 톱텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)

5월 K-팝 보이 브랜드 부문 투표 결과



1위 템페스트

2위 세븐틴

3위 방탄소년단

4위 하성운

5위 스트레이 키즈

6위 강다니엘

7위 NCT DREAM

8위 2AM

9위 빅뱅

10위 디케이지

그룹 템페스트, 세븐틴, 방탄소년단. / 사진=텐아시아DB

그룹 템페스트, 세븐틴, 방탄소년단, 하성운, 스트레이 키즈, 강다니엘, NCT드림, 2AM, 빅뱅, 디케이지가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 5월 'K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)' 주인공으로 선정됐다.지난 5월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 템페스트(한빈, 형섭, 혁, 은찬, 루, 화랑, 태래)가 K-팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 템페스트는 오는 8월 12~13일 양일간 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 '2023 템페스트 쇼 콘 [T-아워] 인 서울(2023 TEMPEST SHOW CON [T-OUR] in Seoul'을 개최한다. 'T-아워'는 지난해 3월 데뷔한 템페스트가 1년 5개월여 만에 처음으로 개최하는 단독 콘서트다. 템페스트만의 에너지와 열정, 이야기가 가득 담긴 퍼포먼스부터 히든 스테이지까지 다양한 무대를 선보일 예정이다. 뿐만 아니라 일본 오사카, 도쿄에서도 공연을 연다.세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)은 2위를 차지했다. 세븐틴은 오는 21~22일 서울 고척스카이돔에서 ''세븐틴 투어 '팔로우' 투 서울(SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO SEOUL)'를 개최한다. 세븐틴의 서울 공연은 지난해 6월 펼쳐진 세 번째 월드투어 이후 약 13개월 만이다. '세븐틴 투어 '팔로우' 투 서울'은 온라인과 오프라인으로 동시에 진행된다.방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)은 3위에 이름을 올렸다. 교보문고가 14일 발표한 7월 둘쨰주 베스트셀러 순위에 따르면 방탄소년단의 데뷔 10주년을 기념하는 최초의 공식 회고록 '비욘드 더 스토리(BEYOND THE STORY)'가 1위를 차지했다. 해당 도서는 방탄소년단이 인터뷰를 통해 직접 밝히는 비하인드 스토리가 담겼다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr