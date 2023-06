레드벨벳 웬디 / 사진=텐아시아DB

레드벨벳 웬디가 후배에게 밥 잘 사줄 것 같은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 6월 5일부터 6월 11일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '후배에게 밥 잘 사줄 것 같은 여자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 웬디가 1위에 올랐다. 웬디가 속한 그룹 레드벨벳은 지난 1일 스페인 바르셀로나에서 펼쳐진 '프리마베라 사운드 2023'에 유일한 K팝 그룹으로 참석했다. 이들은 론 브루갈(Ron Brugal) 스테이지에서 약 1시간 동안 총 13곡의 다채로운 세트리스트로 황홀한 퍼포먼스와 음악, 독보적인 무대 매너를 선보였다.2위는 소녀시대 태연이 차지했다. 태연은 6월 3~4일 서울 올림픽 공원 KSPO DOME에서 다섯 번째 단독 콘서트 'TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE’(태연 콘서트 - 디 오드 오브 러브)를 개최한다. 풍성한 세트리스트와 다채로운 스테이지로 관객들을 매료시킬 전망이다. 이번 공연은 티켓 오픈 이후 양일 시야제한석까지 매진돼 태연의 티켓 파워와 뜨거운 인기를 다시 한번 실감케 했다. 태연은 2020년 1월 'TAEYEON CONCERT - THE UNSEEN'(태연 콘서트 - 디 언씬) 이후 약 3년 5개월 만에 단독 콘서트를 진행하는 만큼, 보컬리스트로서 역량을 가감 없이 보여줄 예정이다.다음으로 아이브 장원영이 3위를 기록했다. 아이브는 최근 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I've IVE)' 활동을 성황리에 마친 뒤 일본 앨범 '웨이브(WAVE)'를 발매하며 글로벌 활동에 돌입했다. 또한 지난 12일 오전 기준 '아이엠(I AM)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파해 통산 네 번째 1억 뷰를 달성했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '눈물이 많을 것 같은 여자 가수는?', '눈물이 많을 것 같은 남자 가수는?', '눈물이 많을 것 같은 여자 트로트 가수는?', '눈물이 많을 것 같은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr