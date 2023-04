사진제공=티오피미디어

그룹 틴탑(TEEN TOP)이 완전체로 팬들과 만난다.틴탑은 29일 진행되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'의 '보성세계차엑스포' 특집 공개방송 '컬투쇼 파워콘서트'에 참여한다.이날 틴탑은 약 3년 만에 완전체로 무대에 오른다. 멤버들은 히트곡 라이브 공연을 통해 그때 그 시절 향수를 자극하는 것은 물론, 재치 있는 입담까지 발산하며 현장을 뜨겁게 달굴 계획이다.특히 멤버 개별 활동과 군 복무로 인해 5인 완전체 모습을 기다려 온 팬들에게는 더욱 특별한 선물이 될 것으로 기대를 모은다.2010년 데뷔곡 '박수'로 가요계에 첫발을 내디딘 틴탑은 '향수 뿌리지마', '긴 생머리 그녀', '장난 아냐' 등 수많은 명곡을 만들어 내며 국내외에서 뜨거운 사랑을 받았다. 이후 이들은 예능, 연기, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어오고 있다.앞서 '문명특급' 숨듣명 특집을 통해 한차례 역주행 돌풍을 일으켰던 틴탑. 여세를 몰아 이들은 데뷔 10주년 기념 디지털 싱글 'To You 2020(투 유 2020)'까지 발매하며 그룹의 건재함을 증명해 보였다.최근에는 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 그룹 원탑이 'To You(투 유)'를 커버해 틴탑의 히트곡들이 음원 차트 상승세를 탔으며, 해당 프로그램에 멘토로 출연한 방송 회차는 높은 화제성을 자랑한 바 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr