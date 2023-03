르세라핌 허윤진이 화려한 미모를 자랑했다.최근 허윤진은 "coral to go?"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 허윤진은 화면 가득한 눈, 코, 입으로 청량한 미모를 뽐냈다. 그는 매력적인 볼륨감과 군살 없는 S라인을 과시하고 있다.르세라핌은 지난 18, 19일 양일간 개최한 첫 단독 팬미팅 ‘FEARNADA 2023 S/S’에서 신곡 ‘No-Return (Into the unknown)’ 무대를 최초 공개하고 정규 1집 발매 소식을 전해 컴백에 대한 기대감을 높였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr