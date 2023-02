전소미, 다시보니 찐 YG상…힙스러움 그 자체

가수 전소미가 힙한 매력을 보였다.최근 전소미는 "Just me and me and me"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전소미는 안경을 썼음에도 연예인 아우라를 뽐낸다. 러블리한 비주얼이 모두를 설레게 한다.전소미는 '덤덤' 'XOXO' 등을 발표한 솔로 가수다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr