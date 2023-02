더 하이스트 엔터테인먼트 소속 DJ&PRODUCER 코스미키(Cosmickey)가 내일 7일 오후 12시 첫 미니앨범 ‘Five by sixteen’을 발매한다.지난 2일, DJ&PRODUCER 코스미키(Cosmickey)는 첫 미니앨범 발매에 앞서 프리뷰 영상을 선공개하고 EDM에 관심이 많은 청중들의 뜨거운 관심을 받았다.첫 미니앨범 ‘Five by sixteen’는 DJ&PRODUCER 코스미키(Cosmickey)의 데뷔 16주년을 맞이하여 발매한 기념비적인 미니앨범이며, 한국의 EDM 대중화를 위하여 다양한 곳에서 플레이 될 수 있는 컨셉으로 작곡했다.16년간 활동한 DJ&PRODUCER 코스미키(Cosmickey)는 첫 미니 앨범을 시작으로 올해 16곡의 음원을 발매하고 클럽 및 페스티벌 씬에서도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.미니앨범‘Five by sixteen’는 7일 오후 12시 각종 음원사이트를 통해 확인해 볼 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr