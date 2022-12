방탄소년단 정국, 전세계 1997년생 대표 '가장 유명한 뮤지션' 선정

방탄소년단(BTS) 정국이 전세계 레전드 인물들 사이에서 1997년생을 대표하는 가장 유명한 뮤지션으로 선정돼 눈길을 끌었다.미국 매체 스태커(STACKER)는 최근 'Most famous musician born the same year as you'(당신과 같은 해에 태어난 가장 유명한 뮤지션)이라는 제목의 특집 기사를 보도했다.스태커는 1920년부터 2003년까지 태어난 뮤지션 중 위키피디아(Wikipedia) 페이지 뷰 분석을 바탕으로 전세계 가장 유명한 상위 3인을 선정했다.이 중 방탄소년단 멤버 정국은 1997년에 태어난 전세계 뮤지션들을 대표하는 가장 유명한 인물로 메인을 장식했다.스태커는 정국을 "방탄소년단 막내 멤버 전정국"이라고 소개하며 "그는 많은 재능으로 알려져 있는 한국 부산 출신 가수이자 댄서"라고 덧붙여 설명했다.정국 외 1997년에 태어난 미국 유명 가수 '카밀라 카베요'(Camila Cabello)와 래퍼 '코닥 블랙'(Kodak Black)은 '다른 유명한 아티스트'(Other notable artists)로 맨 아랫부분에 이름만 적시됐다.특히, 정국은 1920년부터 2003년까지 해당 목록에 이름을 올린 모든 뮤지션 중 유일한 한국인이라는 점에서 그의 글로벌한 명성과 존재감이 얼마나 강력한지 가늠해 볼 수 있다.또 정국이 K팝의 범주를 넘어 글로벌 음악 시장에서 막대한 영향력을 지닌 인물로 입지를 확고히 굳히고 있음을 톡톡히 느끼게 했다.1920년부터 2003년까지 연도별 가장 유명한 뮤지션을 대표하는 인물로는 1935년 '엘비스 프레슬리'(Elvis Presley), 1940년 '존 레논'(John Lennon), 1946년 '프레디 머큐리'(Freddie Mercury), 1950년 '스티비 원더'(Stevie Wonder), 1958년 '마이클 잭슨'(Michael Jackson), 1969년 '제니퍼 로페즈'(Jennifer Lopez), 1970년 '머라이어 캐리'(Mariah Carey), 1981년 '비욘세'(Beyoncé), 1985년 '브루노 마스'(Bruno Mars), 1986년 '레이디 가가'(Lady Gaga), 1989년 '테일러 스위프트'(Taylor Swift), 1993년 '아리아나 그란데'(Ariana Grande), 1994년 '저스틴 비버'(Justin Bieber), 1995년 '두아 리파'(Dua Lipa), 2001년 '빌리 아일리시'(Billie Eilish), 2003년 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo) 등 거물급 스타들이 대거 올랐다.이를 접한 이들은 "라인업 어마무시하네 저 사이에 정국이라니 진짜 멋있어" "정국이 불변의 위치 97년도 전설" "편집자 맘대로 선정도 아니고 통계 결과 그대로 옮긴거라 더 대박이다" "아직 정식 솔로 활동도 안했는데 정국이 네임벨류 미쳤다" "월드컵 개막식 무대는 이 정도 클라스가 돼야 할 수 있구나하고 다시 느낌" "갑자기 정국??? 미국에서 인기나 위상이 생각하는 거 이상인 듯 와 신기 ㅋㅋ" "정국이 전세계 거물급 레전드 인물들과 어깨 나란히 존재감 무엇?!" "저기 딱 한명 한국인이 정국이라니 와 대박" "역시 월드와이드 잇 보이 우리 정구기" 등 다채로운 반응도 나타냈다.정국은 지난 11월 20일(한국 시간) 개최된 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 개막식에서 한국 가수 '최초'로 월드컵 공식 사운드트랙을 부르며 메인 하이라이트 무대를 장식해 전세계인들의 주목을 한 몸에 받았다. FIFA 측은 처음부터 정국을 콕 집어 섭외한 것으로 전해지기도 해 '월드와이드 잇 보이'의 명성을 입증했다.정국은 지난 9월 미국에서 두 번째로 큰 라디오 회사 오다시(Audacy)가 선정한 올해의 '아티스트 오브 더 서머'(Artist of the Summer)에 1위로 이름을 올렸다.정국은 미국 유력 주간지 '피플'(People)이 주관한 '2022년 현존하는 가장 섹시한 남성'(SEXIEST MAN ALIVE 2022)의 20대 부문, 전세계에서 가장 섹시한 25세 남성으로 선정됐다.정국은 소셜미디어 서비스인 '텀블러'(Tumblr)의 '2022년 K팝 스타' 1위에 5년 연속 올랐고, 트위터 2017년과 2018년 '한국에서 가장 많이 리트윗된 인물' 1위, 2019년 '전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 1위, 2020년'전 세계에서 가장 많이 리트윗된 트윗' 2위, 세계 최대 검색 엔진 '구글'에서 5년 연속 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, 전세계 '유튜브'에서 5년 연속 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, '핀터레스트'의 미국, 영국, 캐나다 지역에서 가장 많이 검색된 K팝 아이돌 1위, '틱톡'에서 28개월 동안 역대 전세계 개인 해시 태그 조회수 1위를 기록해 오며 타의 추총을 불허하는 초강력 '정국 파워'와 인기를 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr