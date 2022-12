블랙핑크 로제가 여리여리핏을 자랑했다.최근 로제는 "Berlin you are a gem.. 💎이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 로제는 튜브 톱 원피스를 입고 가녀린 몸매를 드러냈다. 러블리한 비주얼이 모두를 설레게 한다.한편 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 안무 영상 유튜브 조회수가 13억 회를 돌파했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr