방탄소년단 지민, 공백기에도 식을줄 모르는 인기..틱톡 해시태그·BGM·콘텐츠 맹활약

방탄소년단(BTS) 지민이 글로벌 쇼트폼 동영상 플랫폼 틱톡에서 전방위 맹활약을 이어가고 있다.지민의 해시태그 '#jimin'이 틱톡에서 1260억 언급량을 돌파해 식지않는 인기로 여전히 '틱톡 킹'의 위엄을 떨치고 있다.12월 20일 기준 톱6를 이루고 있는 지민의 해시태그로는 'jimin'이 1262억 뷰를 비롯해 'parkjimin' 269억, 'btsjimin' 78억, '지민' 62억, '#Jiminie' 53억, 지민의 아랍어 이름이 55억으로 총 1806억 이상 언급량을 기록하며 엄청난 파급력을 보이고 있다.배경음악으로 음원 또한 많은 인기를 누리고 있는 가운데 솔로곡 '필터'(Filter)가 '아이돌'(IDOL), '새비지 러브'(Savage Love) 등을 제치고 '퍼미션 투 댄스'(Permission to Dance)와 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv), '페이크 러브'(Fake Love), '고민보다 Go'에 이어 전체 5위, 솔로곡 1위를 차지했다.tvN 드라마 '우리들의 블루스' OST로 발매된 'With You' 오디오는 20만 8200개 이상 동영상에 배경음악으로 사용되어 팀내 OST 최다 사용량을 나타내고 있으며 오디오 조회수 4억 1100만 이상, 7320만개 이상의 '좋아요'를 받는 등 틱톡 이용자들의 뜨거운 사랑을 얻고 있다.특히 지민은 개인 계정 부재에도 불구하고 방탄소년단 공식 틱톡에 업로드된 영상 중 '방방콘(방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트) 홍보 콘텐츠와 '멈출 수 없는 지민의 다이너마이트 댄스'가 각각 1억 2630, 1억 560만 이상을 기록하며 1억 이상 조회수 2개의 콘텐츠를 보유하고 있기도 하다.앞서 중국판 틱톡인 도우인(Douyin)에서 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에서 선보인 '작은 것들을 위한 시' 댄스 동작을 따라하는 챌린지가 당시 6만 7천 건이 넘는 영상이 업로드되며 총 조회수 무려 10억 회를 돌파해 플랫폼을 뜨겁게 달군 바 있는 지민은 최근 공개된 '달려라 방탄'(Run BTS) 챌린지까지 계속해서 핫한 반응을 모으고 있다.지민은 올해 3월 기준 이용자 16억을 돌파한 틱톡을 통해 트렌드를 창조하는 파급력을 발휘하며 별다른 활동 없이도 해시태그 언급량과 동영상, 배경음악까지 플랫폼을 강타하는 어나더레벨의 우상이자 아이콘으로 자리매김하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr