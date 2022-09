남성 패션 코디네이션 브랜드 에스티코(STCO)가 브랜드 모델 주우재와 함께한 2022 FW 가을 캠페인 화보를 공개했다.공개된 화보 속 주우재는 도시적인 무드가 느껴지는 배경 속에서 T.P.O에 따른 가을 스타일링을 선보였다. 가을에 어울리는 브라운 컬러의 코트와 팬츠에 아이보리 니트를 매치하는가 하면 블랙 오버핏 셋업을 티셔츠와 코디해 출퇴근은 물론 주말에도 착용할 수 있는 가벼운 시티보이룩을 표현했다.마지막으로 주우재가 착용한 에스티코의 ‘크로스핏 수트’는 체형에 따라 선택할 수 있는 슬림, 클래식, 컴포트 3가지 핏의 자켓과 팬츠로 맞춤 수트핏을 선사한다. 또한, 본격적인 엔데믹 분위기에 접어들면서 격식 있는 맨즈웨어를 선호하는 남성들에게 분위기 있는 가을 남성 스타일링을 제안하기도.에스티코는 ‘리뉴워크(RE-NEW, WORK: A new way of work, A new way to wear)’라는 브랜드 캠페인 아래 변화하는 MZ세대의 업무 방식과 개인의 다양한 취향을 시대적 코드에 녹여 에스티코만의 워크웨어로 전개한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr