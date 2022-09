블랙핑크 지수가 색다른 변신에 나섰다.지수는 최근 인스타그램에 "Shut Down OUT NOW‼️ Link in my bio✨"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 쎈언니 분장을 하고 사진을 찍는 모습. 화려한 헤어피스에 긴 손톱, 핑크색 가죽 장갑 등이 눈길을 끈다.한편 17일 YG엔터테인먼트는 전날 오후 1시(한국시간) 발매된 블랙핑크의 정규 2집 타이틀곡 ‘셧다운(Shut Down)’이 총 43개국 아이튠즈 송 차트 1위를 차지했다고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr