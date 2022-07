멀티 엔터테이너 DPR IAN(디피알 이안)이 지난해 3월 발매한 첫 EP 앨범 ‘MITO(Moodswings In This Order)’에 이어, 7월 29일 첫번째 정규 앨범 ‘MIITO(Moodswings In To Order)’를 공개했다.DPR IAN(디피알 이안)은 지난 6월 14일 공식 SNS를 통해 미스테리한 느낌의 붉은색 ‘MIITO’의 앨범 아트워크를 공개하면서 한층 더 성숙해진 감성과 강렬한 음악적 세계관이 담긴 곡의 발매를 예고했다.이 소식을 접한 전 세계 팬들은 “오늘 제 생일인가요! 새 앨범이라니 정말 고마워요!”, “오래 기다렸어요! 두번째 앨범도 기꺼이 맞이할 준비가 됐습니다.”, “드디어!!! 새 앨범 너무 설레요!!!” 등 뜨거운 반응을 보였다.특히 SNS를 통해 공개된 커버 이미지에서는 두번째 앨범을 상징하는 두개의 ‘I’가 담긴 붉은색의 ‘MIITO’가 자극적이고 강렬한 느낌을 담고 있어 이번 새 앨범과 어떤 관계성을 지니고 있을지 궁금증을 증폭시켰다.이번 정규앨범은 피지컬 음반으로도 발매된다. 피지컬 음반의 국내 프리 오더는 yes24, 교보핫트랙스, 알라딘, 인터파크 등 사이트에서 진행되고 있으며 미국은 공식 mito-shop, 해외 지역은 아마존과 BARNES & NOBLE을 통해 판매 중이다.DPR IAN(디피알 이안)의 정규앨범 ‘MIITO’는 전 세계 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있으며 이후로도 뮤직비디오, 티저 영상 등 DPR IAN(디피알 이안)만의 감성이 담긴 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.우빈 텐아시아 기자 soonsin2 @tenasia.co.kr