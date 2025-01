가수 민서/사진제공 = 에이사이드컴퍼니

가수 민서가 콘셉트 포토로 새 앨범 예열에 나선다.민서는 5일 공식 SNS 채널을 통해 밴드 90 project(나인티 프로젝트) 첫 번째 싱글 'Another Way(어나더 웨이)'의 콘셉트 포토를 공개했다.90 project의 시작을 알리는 'Another Way'는 지치고 힘든 모든 사람들을 위로하는 기타 중심의 모던 록 장르 곡으로, 그간 발라더로 활동했던 민서의 또 다른 보컬 역량을 만나볼 수 있을 전망이다.특히 새로운 가능성과 더 나은 방향을 향해 나아가고자 하는 민서의 의지를 나타낸 'It's time to change to another way(잇츠 타임 투 체인지 투 어나더 웨이)'와 같은 가사가 공감대를 자극, 따뜻한 메시지를 전하며 새해맞이 힐링송으로 자리매김할 것으로 기대를 모은다.90 project는 채워질 듯 채워지지 않는 인생의 10%를 함께 채워갈 수 있기를 바라는 프로젝트다. 보컬 민서를 주축으로 한국의 포크 음악부터 현세대 K팝까지 다양한 음악을 듣고 자라 온 90년대생들이 모여 어떤 음악을 선보일지 리스너들의 궁금증이 더해지고 있다.데뷔 이후 처음 밴드로 출격을 알린 만큼 민서의 새로운 도전에 열띤 반응이 이어지고 있는 가운데, 그동안 차곡차곡 쌓아 올린 내공과 자신만의 색깔을 담아 새롭게 펼쳐낼 그만의 음악 세계에 이목이 쏠린다.90 project의 'Another Way'는 오는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr