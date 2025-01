사진=가수 김C 인스타그램

가수 김C가 윤석열 대통령 체포와 탄핵을 촉구하는 집회에 참석했다.김C는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "we do till we can!"(해낼 때까지 한다), "차 아닌 사람으로 한남대로를"이라는 글과 함께 두 개의 게시물을 게재했다.이날 공개된 사진 속 김C는 '내란수괴 윤석열 체포! 구속!'이라고 적힌 피켓과 별 모양 응원봉을 들고 있는 모습이다. 그는 결연한 표정으로 카메라를 응시하고 있다.다른 영상에서는 한남대로를 가득 채운 인파를 담고 있었다. 이들 역시 김C처럼 윤석열 대통령의 체포와 탄핵을 요구하고 있었다.김C는 지난달부터 여러 차례 집회에 참석한 영상을 올렸다.한편 김C는 그룹 뜨거운 감자 멤버로 2000년 1집 앨범 'Navi'를 통해 데뷔했다. 이후 KBS 2TV '1박 2일' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 많은 사랑을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr