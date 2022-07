방탄소년단 지민 'With You'가장 인기있는 2022년 6월의 노래...'Filter'이은 2연속 1위 음원 파워

방탄소년단 지민이 2021년과 2022년 6월의 월드송 2년 연속 1위에 올라 솔로 음원 파워를 과시하고 있다.글로벌 K팝 투표 사이트 '킹 초이스'(King Choice)의 '2022년 6월의 월드송 톱50'(Hot 50 World Songs June 2022)에서 지민의 첫 OST 'With You'가 총 262만 3384표 중 과반수에 가까운 112만 6427표를 받아 1위에 선정됐다.지민은 'With You'에 앞서 솔로곡 'Filter'를 통해 '2021년 6월 월드송 핫50' 1위에 올라 솔로 파워를 입증한 바 있으며 OST까지 최정상 자리에 등극해 2년 연속 1위의 쾌거를 이뤘다.지민의 OST 'With You'는 4월 24일 일요일 밤 11시라는 불리한 발매 시간에도 불구하고 빌보드 디지털 송 세일즈 차트 1위, 빌보드 핫트렌딩 송 차트 솔로 최초 5주 연속 1위, 전 세계 아이튠즈 톱송 차트 역사상 최단 118개국 1위 등 역대급 기록을 보유하고 있는 곡이다.또한 빌보드 리릭 파인드 글로벌 차트와 애플 뮤직, 인도 IMI 인터내셔널 톱 20 싱글 차트, 파라과이 음반 제작자 관리 협회 SGP, 싱가포르의 'RIAS' 등 세계 여러 차트에서 한국 OST 사상 가장 화려한 데뷔로, 공개 당시부터 현재까지 리스너들의 많은 사랑을 받고 있다.1일에는 스포티파이 8600만 스트리밍 돌파로 한국 드라마 OST 최단 기간 신기록을 재경신하는 등 어떤 홍보나 프로모션 없이 다양한 플랫폼을 통해 인기 질주를 이어가며 남다른 인기와 뛰어난 음악적 역량을 다시 한번 세계에 빛내고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr