방탄소년단 정국 데뷔 9주년 맞이해 버스 쉘터 광고+카페+커피차 이벤트→자작곡 2주년 '기부' 행렬

방탄소년단(BTS) 정국의 데뷔 9주년을 맞이해 뜨거운 팬심 가득한 서포트 소식이 연일 전해지며 이목을 끌었다.데뷔 9주년을 맞이하는 정국에게 한결같은 사랑을 전하기 위한 팬들의 아낌 없는 서포트가 진행되어 눈길을 끌었다.정국의 팬 계정 '힐리앤서스'(Helianthus)는 6월 11일~7월 10일까지 단대부고, 대치 아이파크 아파트 버스 쉘터에서 정국의 빌보드 광고를 송출한다고 트위터에서 전했다.정국의 팬계정 '골든 필름'(GOLDEN FILM)은 트위터를 통해 정국의 데뷔 9주년 축하하기 위해 서울과 부산에서 정국의 카페 이벤트를 준비했다고 공개했다.골든 필름은 6월 11일~6월 13일까지 서울 용산구에 위치한 '카페버드'와 부산 수영구에 위치한 '카페겟오프'에서 정국의 얼굴이 그려진 종이컵과 포스터, 포토 카드 등을 증정하는 이벤트를 진행한다고 말했다.정국의 팬 계정 '아이 데어 유'(I Dare U)는 방탄소년단 데뷔 9주년을 맞아 커피차 이벤트를 진행한다고 트위터를 통해 밝혔다.아이 데어 유에 따르면, 6월 11일~12일 오전 11시부터 하이브 사옥 건물 뒤쪽에서 음료 수량 소진시까지 커피차 서포트를 실시한다.해당 커피차에서는 정국의 얼굴이 담긴 종이컵, 컵홀더, 포토카드, 부채 등을 증정 한다고 덧붙였다.이외에도 정국의 중국 최대 팬클럽 '정국 차이나'는 6월 12일~6월 14일 3일 동안 서울 용산 하이브 사옥 맞은 편 벽에 10미터 길이에 달하는 정국의 대형 현수막 광고 서포트를 진행한다.또 정국 차이나는 6월 1일~6월 30일까지 한달 동안 하이브 사옥 앞에 있는 버스 쉘터에서 정국의 광고 3개를 송출하는 등 정국에 대한 팬들의 막강한 9주년 서포트가 펼쳐진다.이에 "하이브 근처 9주년 축하 광고 정국이도 꼭 볼 수 있길 바래~" "울 아가 벌써 데뷔 9주년이라니요 우리옆에 와줘서 고맙고 사랑해 정국아" "나도 꾸기 보러 다녀와야겠다" "아이돌 능력치 1000% 정국이는 듬뿍 듬뿍 사랑 받아 마땅해" "가수가 되어 줘서 아이돌이 되어 줘서 고마워 정국아 9주년 축하해" 등 팬들의 9주년 축하 반응들이 나타났다.이와 함께 최근 정국의 자작곡 '스틸 위드 유'(Still With You) 공개 2주년을 기념해 팬들의 기부 행렬도 이어졌다.'동물자유연대'는 공식 홈페이지와 트위터를 통해 "정국님의 팬분께서 정국님의 자작곡 'Still With You' 사운드클라우드 공개 2주년(6월 5일)을 기념하여 후원해주셨습니다" 라며 기부한 사실을 공개했다.정국의 멕시코 팬베이스 '전정국 멕시코'는 암 아동·청소년의 종합적인 지원을 담당하는 아동 후원 단체 'Apadrina un nin'에 전정국 이름으로 기부를 진행했다고 밝히며 눈길을 끌었다.한편, 2013년 6월 13일 방탄소년단으로 데뷔한 정국은 막내 멤버이지만 메인 보컬, 리드 댄서, 서브 래퍼 포지션을 맡으며 센터로도 대 활약하는 등 강력한 무대력을 지닌 엄청난 실력의 소유자이다.더불어 정국은 팔색조 매력이 가득한 조각 같은 비주얼과 탄탄하고 우월한 피지컬은 물론 작사, 작곡, 프로듀싱 실력도 겸비, 그림, 운동, 영상 제작 등 못하는 게 없는 다재다능한 재능까지 선보이며 '올라운더 아이콘', '황금 막내' '사기캐' 등으로 불리고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr