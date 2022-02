방탄소년단 진 'Yours' 빌보드 역주행 하면서 탑 뮤지션(TOP MUSICIAN JIN) 등극

방탄소년단(BTS) 진의 첫 솔로 OST 'Yours'가 빌보드 베트남(VIET NAM)차트와 니카라구와(Nicaraqua) 차트에 재진입하고, 역주행하는 등 글로벌 곳곳에서 다시 한번 저력을 보였다.진의 'Yours'는 탄탄하고 시원한 고음과 진성과 가성의 부드러운 흐름, 잔잔한 음색과 애절한 감성으로 깊은 울림을 주며 글로벌 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.진의 'Yours'는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이(spotify) '베트남 TOP 200' 차트에서도 102일째 (2월 24일 기준) 차트인, 솔로아티스트로서 진의 눈부신 존재감을 보여줬다.'Yours'는 2021년 11월 7일 음원 발매 후 한국 OST 최초로 스포티파이의 '글로벌 차트' (Global Chart) 45위로 데뷔, 한국 OST 역대 최고 순위를 기록했다.스포티파이 코리아 톱 200 차트 6위로 데뷔한 'Yours'는 스포티파이 코리아 톱 50에 52일 차트인, 방탄소년단 역대 솔로곡 중 최장 기간 차트인이라는 대기록도 세웠다.진의 'Yours'는 스포티파이의 '바이럴 50'(VIRAL50) 차트에서도 막강한 글로벌 음원 파워를 발산했다.26일 니카라구아(Nicaraqua) 스포티파이 바이럴 탑 100 에서도 76위를 차지하며 발매 된 지 4개월 째임에도 재도약의 힘을 보이기도 했다.스포티파이는 스트리밍을 집계하는 'Top 200' 차트와 함께 팬들이 듣고 공감-공유한 음원 데이터를 나타내는 소셜 지표 '바이럴 차트'를 발표한다.'Yours'는 음원 발매 후 일본과 파나마 바이럴 톱 50 차트 1위 진입을 비롯해 베트남 4위, 말레이시아 2위 등 세계 각국 바이럴 50차트 상위권을 장악, 슈퍼스타 솔로 가수 진의 글로벌 인기와 브랜드 파워를 다시 한번 실감케 했다.tvN드라마 '지리산' OST 메인 테마곡 'Yours'는 드라마 종영 후에도 다채로운 아름다운 음색과 서정적 감수성을 자극하며 전 세계 리스너들에게 강렬한 존재감을 발휘하고 있다.'Yours'는 지난 24일 발표된 2월 26일자 빌보드 '핫 트렌딩 송 주간 차트'(Billboard Hot Trending Songs Chart-weekly)3위에 오르며, 15주 연속 차트인이라는 압도적 기록을 달성했다.진의 'Yours' 15주 연속 차트인 기록은 한국 솔로 가수 최초, 유일, 최장기간 차트인 기록이다.진의 자작곡 '슈퍼 참치'도 5위를 기록했다. 진은 TOP5에 솔로 2곡을 차트인하는 강력한 솔로 음원 파워를 보여줬다.해당 차트 TOP5에 2곡이 동시에 오른 것은 한국 솔로 아티스트 중 최초이자 유일한 기록이다.25일 빌보드 트위터 공계를 통해 공개된 영상에서 빌보드 핫트렌딩 송에 관해 분석하는 뉴스가 나가는 중에 진의 YOURS 노래가 배경으로 깔리기도 하면서 더 큰 화제가 됐다.'빌보드 핫 트렌딩 송즈' 차트는 24시간, 또는 최근 7일 동안 트위터에서 가장 많이 언급된 곡의 실시간 순위를 매기는 차트이며, '핫 트렌딩 송 주간 차트'는 빌보드의 실시간 차트와 별도로 금요일부터 익주 목요일까지 집계 결과를 주간 차트로 발표한다.방탄소년단(BTS) 진의 첫 솔로 OST 'Yours'(유어스)는 특히 일본에서 대기록 행진 중이다.샤잠 글로벌 톱 200 차트 FILM·TV & STAGE 부문에서는 110일간 연속으로 1위를 유지 중이며 조회수가 410K를 넘어섰다.지난 9일 일본에서 발매된 진의 'Yours' High-resolution 버전은 음원이 발매된 모든 일본 사이트에서 1위를 차지하는 '퍼펙트 올킬'을 달성하며 대기록을 썼다.발매일인 9일 즉시 일본 음원 사이트 '레코초쿠' High-resolution 데일리 싱글 차트 1위, 'Mora'(모라)의 High-resolution 최신 싱글 차트와 일본 '온쿄 뮤직'(e-onkyo music) 싱글 차트 모두 1위를 차지한 것이다.이러한 퍼펙트 올킬은 'High-resolution'으로 발매된 K팝 곡으로서 최초의 기록으로, 일본 상위 음원 사이트들을 포함한 성적이다.이밖에도, 일본 '아마존'(Amazon) '베스트 셀러 송'(Best Sellers Song), '실시간 판매 송' (Hot New Releases) 1위에 오른 최초 한국 솔로 OST라는 타이틀 또한 보유하고 있으며, 일본 '빌보드 다운로드 차트' (Billboard Japan Download Chart)에서도 1위로 진입한 사상 최초의 한국 OST 기록도 가지고 있다.‘유어스’는 영국 ‘오피셜 빅 톱 40 차트’에 24위로 데뷔하며 높은 관심도를 증명하기도 했다. 이는 한국 역대 OST 곡 중 가장 높은 데뷔 성적이기도 하다.일본 아이튠즈에서도 음원 발매 2시간 만에 1위를 기록해 일본 아이튠즈 사상 최단 기간 정상에 오른 솔로곡이라는 기록도 세웠다.진의 기록은 실시간으로 반영되어 빌보드 핫트렌딩 송에 이어 넷베이스퀴드(NetbaseQuid) 2월 뉴 뮤직 부문에서 가장 많이 언급된 1위를 차지했고. 팬들은 이를 기념하여 SNS를 통해 TOP MUSICIAN JIN(탑 뮤지션 진)과 Congratulations Jin(축하해 진)을 해시태그로 달며 진의 노래가 만들어 낸 성과들을 뜨겁게 축하했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr